12 DE AGOSTO

Teruel reforzará la seguridad para el eclipse

Teruel contará con refuerzos de la Guardia Civil y la UME y planes especiales de tráfico para garantizar la seguridad durante el eclipse total del próximo 12 de agosto.

Redacción

Teruel |

Teruel reforzará la seguridad para el eclipse
Teruel reforzará la seguridad para el eclipse | Delegación del Gobierno

Teruel contará con refuerzos de la Guardia Civil y la UME y planes especiales de tráfico para garantizar la seguridad durante el eclipse total del próximo 12 de agosto.

El operativo prevé dispositivos específicos en los principales puntos de observación para evitar colapsos y prohibirá estacionar en los arcenes para contemplar el fenómeno.

Además, se desplegarán drones y helicópteros para labores de vigilancia y se reforzará la prevención de incendios, la atención sanitaria y la protección de los espacios naturales.

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