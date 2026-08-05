Eclipse solar

Éstas son las restricciones en Aragón los días del eclipse

El Gobierno de Aragón ha aprobado una serie de restricciones en determinadas actividades para garantizar la seguridad los días previos y posteriores a la celebración del eclipse total de sol. Medidas que, en caso de incumplimiento, pueden acarrear multas de entre mil y 100.000 euros.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Eclipse Solar.
Eclipse Solar. | Pexels

Se espera que en torno al 12 de agosto Aragón reciba cientos de miles de visitantes para ser testigos del eclipse total de sol. Por este motivo, y con el objetivo de garantizar la seguridad de todos ellos, proteger el medio natural y prevenir riesgos como incendios, el Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto-ley de medidas urgentes que estará en vigor entre el 10 y el 13 de agosto. Se trata de una medida que permitirá “incorporar nuevas herramientas para actuar frente a eventos no autorizados, intensificar la prevención de incendios y dar cobertura jurídica al dispositivo especial preparado para este evento desde el Ejecutivo”.

El incumplimiento de estas medidas extraordinarias puede conllevar multas de entre mil y 100.000 euros y entre ellas destacan:

  • Prohibición de eventos, reuniones, fiestas o acontecimientos sin la correspondiente autorización administrativa
  • Prohibido encender fuego en áreas de descanso de la red de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada, incluidas aquellas donde habitualmente está permitido
  • Prohibido arrojar objetos en combustión o cualquier material susceptible de originar un incendio
  • Prohibido introducir o utilizar material pirotécnico en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor
  • Se limita el acceso a los montes mediante vehículos a motor a personas ajenas a las labores de vigilancia, extinción y gestión forestal.
  • Se establecen excepciones de acceso a propiedades particulares, aparcamientos habilitados, alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería, núcleos urbanos, actividades profesionales y actuaciones de emergencia o interés general.

Lugares habilitados y seguros

Desde el Gobierno de Aragón se han establecido cuatro puntos oficiales de observación del eclipse que están planificados con aparcamiento, servicios básicos y medidas de seguridad:

  • Javalambre
  • Épila
  • Calamocha
  • MotorLand en Alcañiz

A estos puntos, los ayuntamientos que lo deseen podrán habilitar zonas de observación siguiendo las directrices estipuladas por el Gobierno de Aragón en materia de seguridad, accesibilidad, prevención de incendios y coordinación con los servicios públicos. Y todos ellos se podrán consultar en la página web de Turismo de Aragón.

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