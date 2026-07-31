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El eclipse dispara las reservas de agosto en Aragón

Este fenómeno ha incrementado las reservas en zonas donde no son tan habituales en estas fechas, como el valle del Ebro o Cuencas Mineras. Se alcanzará el 100% en alojamientos rurales y en campings con mucha reserva de viajero extranjero

Onda Cero Aragón

Aragón |

Mapa con las zonas donde se visualizará el eclipse
El eclipse dispara las reservas de agosto en Aragón | Ministerio de Transportes

El mes de agosto dejará muy buenas cifras para el turismo aragonés. Según datos de la Federación Aragonesa de Turismo Rural, FARATUR, la ocupación de media en Aragón es del 80%, aunque se incrementará con las reservas de última hora. Huesca será la provincia con mejor ocupación, ya que superará el 90%.

Este año destaca el eclipse del 12 de agosto, que ha impulsado las reservas en zonas donde no son habituales como Jiloca o Cuencas Mineras. Allí se alcanzará el 100% de ocupación con una gran afluencia de viajeros extranjeros. La presidenta de FARATUR, Sara Ros, destaca que los viajeros han sido muy previsores y hay reservas para esa fecha desde hace un año y medio.

Unas previsiones que también son altas en los campings aragoneses donde la ocupación se sitúa en torno al 95%, con el Pirineo rozando el lleno. Además, debido al eclipse, la semana del 12 de agosto dejará muy buenos datos en el valle del Ebro y en determinadas áreas de Teruel. En cuanto a la media de pernoctaciones está entre tres y cinco días y las reservas se realizaron con antelación y casi no queda hueco para las de última hora.

La presidenta de la Asociación de Campings de Aragón, María Segura, destaca el perfil del viajero, ya que el 40% son extranjeros y la tipología es muy variada, desde familias.

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