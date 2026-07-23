El Planetario de Aragón se abrirá el 12 de agosto para ver el eclipse y las Perseidas

El Planetario de Aragón organiza el miércoles, 12 de agosto, una gran jornada gratuita de observación astronómica para disfrutar de dos de los acontecimientos celestes más destacados del año: el eclipse total de Sol y el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas. La actividad se desarrollará en la explanada del Parque Tecnológico Walqa y ante la previsión de una elevada afluencia de público, la organización abrirá el acceso al recinto a partir de las 18’15 horas, momento en el que comenzará la entrada de vehículos. Se recomienda acudir con suficiente antelación para evitar retenciones y facilitar el estacionamiento.

Para facilitar la organización, el Planetario ha habilitado en su página web un formulario de previsión de asistencia. Es voluntaria y no constituye una reserva de plaza ni garantiza el acceso al recinto, pero permitirá a la organización estimar el número de asistentes y dimensionar adecuadamente los recursos necesarios para el desarrollo del evento.

El eclipse total de Sol comenzará a las 19’30 horas y podrá seguirse en directo desde una pantalla gigante. Durante la observación, los planetaristas ofrecerán explicaciones en tiempo real. La jornada contará además con ambientación musical de la mano de Sonido 54 y la actuación del DJ oscense Íñigo Perled. Habrá también servicio de restauración gracias a una food truck. Durante toda la actividad habrá disponible venta de gafas homologadas para la observación segura del Sol, imprescindibles para contemplar el eclipse sin riesgo para la vista.

Una vez finalizado el eclipse, la actividad continuará con la observación de las Perseidas, la lluvia de meteoros más conocida del año, cuyo máximo de actividad coincide precisamente con la noche del 12 de agosto. A partir de las 22’30 horas, cuando el cielo esté completamente oscuro, los asistentes podrán disfrutar del paso de meteoros mientras el equipo del Planetario de Aragón ofrecerá explicaciones para aprender a identificarlos y comprender el origen de este fenómeno.