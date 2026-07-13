Los eclipses protagonizan el 32 ciclo estival de astronomía en el Planetario

Queda un mes para poder disfrutar en numerosas localidades del territorio de un eclipse total de sol y ante este fenómeno histórico, la Agrupación Astronómica de Huesca dedica su Ciclo Estival al cielo profundo y la belleza de los eclipses.

A lo largo de sus 32 ediciones este ciclo ha celebrado más de 130 charlas. Arranca esta tarde a las 20 horas en el Planetario de Aragón con la sesión, titulada "A lo largo del cielo, astronomía y algo más, a través de la fotografía", que corre a cargo de Javier Sánchez. En ella, el experto explicará las técnicas para fotografiar fenómenos celestes como las lluvias de estrellas o las nebulosas, ofreciendo una visión completa de la astrofotografía y el cielo nocturno.

El martes 14 de julio la divulgadora María Alvarez ofrecerá la charla "Lady Halcón: El encantamiento de un eclipse total de Sol". Un viaje por el espacio-tiempo de la aventura de los eclipses totales de Sol partiendo del temor al fin del mundo ante la señal celeste, transitando entre el encantamiento (“Una noche sin día, y un día sin noche, ¿Qué significará eso…?”) y la ciencia, hasta llegar a los últimos eclipses totales vistos en la España peninsular acompañando las expediciones de las comisiones científicas que portaron sus pesados instrumentos con la incierta misión de capturar en placas fotográficas la corona y las leguas de fuego envueltos en la sombra lunar durante los segundos de la totalidad. El evento se ha programado a las 19:00 horas para permitir que los asistentes puedan ver después la semifinal de fútbol entre España y Francia.

La perspectiva histórica continuará el miércoles con Carlos Garcés, quien se centrará en los eclipses de sol en la provincia de Huesca. Garcés repasará eventos tan significativos como el gran eclipse total de sol de 1239, del que existe un documento en la Catedral de Huesca, o el de 1706, que tuvo "consecuencias importantes en la política de Aragón". También tratará la "tríada de principios del siglo XX" con los eclipses de 1905 y 1912, y los que implicaron a la agrupación en 1999 y 2017, para cerrar con el evento de este verano.

El ciclo concluirá el jueves con una conferencia más especializada, aunque muy didáctica, impartida por Iván Rugüesa sobre cómo fotografiar un eclipse. El ponente detallará las diferentes técnicas y tratamientos que existen para registrar un eclipse solar. Sin embargo, y a pesar del enfoque técnico, la principal recomendación para quienes vivan este fenómeno por primera vez es clara y contundente.