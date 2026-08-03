Evacuados 60 jóvenes de un campamento Scout en Hecho sorprendidos por una tormenta

Del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, los grupos de rescate en montaña de la Guardia Civil han auxiliado a más de 80 personas en el Pirineo, en su mayoría menores de un campamento Scout de Hecho que se vieron sorprendidos por una tormenta.

El pasado jueves, el Greim rescató en Canfranc y en Biescas a dos senderistas vascos, de 77 años y 63, por sendos golpes de calor. Ese día ya por la noche, a las 22 horas, el Greim de Jaca, evacuó a 63 personas, de entre 5 y 23 años, que formaban parte de un grupo Scout, procedente de Valencia. Se vieron sorprendidos por un tormenta en un campamento en la Campa Marino, en Hecho. El Greim trasladó a los menores y a sus monitores os al polideportivo de la localidad.

Hubo también varios rescates en barrancos. El viernes la Guardia Civil evacuó a un barranquista con fractura de tobillo, costillas y coxis al caerse haciendo un rápel en Montanuy. El sábado se auxilió a otro barranquista en Bierge con fractura de muñeca por un tropiezo y a otro en Fanlo con dolor en la espalda tras saltar a una poza. El domingo se auxilió a dos mujeres de 32 y 36 años de Huesca que se accidentaron en el barranco de Ordiceto en Torla. Una de ellas resultó herida con policontusiones

Por otro lado, el Greim de Benasque rescató el sábado a seis montañeros de 26 años de Madrid que se quedaron enriscados mientras realizaban la actividad en el Corredor Rimaya-Maladeta, en Benasque. Fueron trasladados en la aeronave hasta el refugio de Pescadores-Coronas, continuando después por sus propios medios.

También el sábado en Benasque, a las 23.50 se recibió la llamada de socorro por la indisposición de un ciclista de montaña valenciano de 54 años en la circular Sierra. Sufría deshidratación y agotamiento y no podía continuar. Al no poder volar el helicóptero porque era de noche, el Greim de Benasque fue hasta la zona y lo trasladó a Plan de Senarta, donde se encontraba su vehículo particular.

El domingo hubo otros cuatro auxilios. Un montañero de 75 años sufrió una caída en el Pico Robiñera, en Bielsa, con un traumatismo leve en la cabeza. Además, un montañero francés de 81 años que sufría agotamiento y deshidratación fue rescatado en el pico Mondarruego (en Fanlo). La unidad aérea de Benasque y el Greim de Boltaña lo evacuaron al parking de Col de Tentes (Francia).

Finalmente, también se rescató a un corredor de montaña que se fracturó la clavícula en la zona del ibón Arriel Alto, en Sallent de Gállego.