Villamayor de Gállego será sede de la UNED

La sede de la UNED se instalará en la casa-hospedería del siglo XVIII. Marisol Ruberte, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego destaca la cercanía con la capital de provincia por el "valor que va a aportar a muchos alumnos cursar estudios cerca de Zaragoza", además de recalcar que es una "apuesta que hacemos desde nuestro gobierno por lo público frente a lo privado". El centro de Villamayor de Gállego dependerá de la sede provincial de la UNED en Calatayud de la misma forma en la que lo hacen los centros de Caspe y Ejea de los Caballeros.

Luis Joaquín Simón, director de la UNED en Calatayud, afirma que es una gran noticia para la localidad, ya que le va a aportar "en primer lugar, la posibilidad de tener un espacio para cursar estudios superiores, un espacio accesible, una comunidad universitaria y un espacio donde poder mejorar las oportunidades del territorio, y en segundo lugar, toda la labor de dinamización, de vertebración, de foco de dinamización cultural del territorio y de implicación con las empresas del territorio"

La premisa principal en la selección de estudios ha sido "buscar una complementariedad con la universidad tradicional de la comunidad autónoma, la Universidad de Zaragoza, y en ese ámbito desde el principio planteamos establecer titulaciones que en este momento no están en la Universidad de Zaragoza", según afirma Simón, con grados como Sociología, Ciencias Políticas, el doble grado de Política - Sociología, o el grado de Antropología Social y Cultural. Además, añade que "el creciente movimiento de centros de datos que se está poniendo en marcha en Aragón, y concretamente en la provincia de Zaragoza, y más aún en el municipio de Villamayor de Gállego, hacía pensar que sería muy interesante poder proveer de estudios en Informática, en Ingeniería Informática, Tecnologías de la Información y el futuro grado en Ingeniería en Inteligencia en Artificial, muy cercanos a estos centros de datos que es donde potencialmente van a tener una demanda laboral muy importante."