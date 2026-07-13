Los taxis de Zaragoza se manifestarán contra la inacción sobre las VTC

En su última asamblea del pasado 6 de julio, la Acción Provincial Auto-taxi de Zaragoza ha decidido movilizarse contra la competencia de las VTC. Su presidente, Michel Izaguerri, declara que las VTC "operan de forma presuntamente irregular y unido a la falta de control e inacción por parte de las administraciones está provocando una situación insostenible, amenaza la viabilidad del servicio público del taxi y perjudica gravemente a quienes ejercemos nuestra actividad cumpliendo escrupulosamente la normativa".

Hace más de dos años establecieron una "hoja de ruta" con el Gobierno de Aragón para intentar regular la situación de las VTC mediante una ley, pero dos años más tarde está todo en "vía muerta", según afirma Izaguerri. Además, añade que estos meses se han concedido nuevas autorizaciones cuando "en principio no se iban a conceder" y que "de la misma forma que está regulado el taxi, habrá que regular este tipo de vehículos". Declara que "por parte de la policía local hacen todo lo que pueden", pero se pregunta "¿qué ocurre con esas denuncias? No sabemos, o le salen muy baratas o incluso gratis".

La Unión de Consumidores de Aragón pide que se garanticen los servicios mínimos esenciales de los taxis durante la movilización del próximo jueves 23 de julio, que empezará en el Parking Sur de la Expo, saldrá por Ranillas, pasará por delante de los juzgados y terminará en la Diputación General de Aragón en el Paseo de María Agustín.