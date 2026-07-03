Gobierno de Aragón

PLAZA contará con un parque lineal más sostenible y eficiente

Aragón Plataforma Logística (APL) invertirá 1,42 millones en esta gran zona verde, mientras que la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), las empresas de PLAZA, se encargarán de su mantenimiento.

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Zaragoza |

PLAZA contará con un parque lineal más sostenible y eficiente
PLAZA contará con un parque lineal más sostenible y eficiente | Gobierno de Aragón

El consejo de administración de Plaza ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre APL y la EUC para transformar el parque lineal en un gran porque-bosque más sostenible. Con una superficie de casi 680.000 metros cuadrados.

Aragón Plataforma Logística se encargará con una partida extra de 1,42 millones de ejecutar las actuaciones necesarias para modernizar el parque, mientras la Entidad Urbanística, se encargará de su conservación a partir del 1 de octubre.

El nuevo parque tendrá menor consumo de agua y energía, al sustituirse los actuales sistemas de riego y al renovarse también la infraestructura eléctrica. A futuro, además, habrá nuevas plantaciones de arbolado para favorecer la biodiversidad.

El consejero de Fomento, Octavio López, ha recordado la importancia de PLAZA como polo logístico. Cuenta con otras inversiones en marcha, como el nuevo acceso por el norte por Puente Turiaso.

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