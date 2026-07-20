Los vecinos de Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba vuelven a sus casas

LEER MÁS El incendio de las Cinco Villas supera las 13 mil hectáreas calcinadas

Los vecinos de Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba han comenzado a regresar a sus casas después de que el incendio forestal, que ha calcinado unas 15.000 hectáreas en las Cinco Villas, haya quedado estabilizado. Los vecinos de Asín y de Orés podrían volver a sus localidades esta misma tarde o mañana por la mañana. Todo depende de que haya puntos calientes en el entorno de la carretera autonómica que conecta ambas localidades.

Las mil personas evacuadas comienzan a volver a sus domicilios, ya que disponen de agua potable, electricidad y cobertura de telefonía, elementos clave para garantizar la seguridad de los vecinos.

En Luesia unas 20 personas permanecieron en la localidad como voluntarios. Su alcalde, Jaime Lacosta, está satisfecho porque pueden regresar a sus casas tras unos días "muy duros", aunque pide precaución en esta “vuelta a la rutina”, ya que los efectivos todavía están realizando tareas sobre el territorio.

También vuelven los vecinos de Uncastillo. Su alcaldesa, Teresa Pueyo, agradece que los efectivos pudieran salvar el pueblo cuando las llamas acechaban, algo que considera “un milagro”.

UN CENTENAR DE MAYORES EVACUADOS PERMANECEN EN RESIDENCIAS DE ZARAGOZA

De momento, un centenar de mayores evacuados permanecen en residencias de Zaragoza a la espera de que se evalúen los daños en los centros afectados por el incendio. Además, la Guardia Civil autorizará sólo el acceso a las personas desalojadas, servicios de emergencias y empresas suministradoras. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, señala que van a revisar el estado de las carreteras que cruzan la zona afectada.

La Unidad Militar de Emergencias se ha desmovilizado, tras la evolución favorable del incendio. Se han desplazado a Guadalajara, donde hay otro incendio activo.

El incendio de lo localidad oscense de Plan mantiene una evolución lenta pero favorable. Durante la jornada están trabajando cinco medios aéreos y tres brigadas terrestres. La pista de acceso desde Saravillo continúa cortada.