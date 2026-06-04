PATRIMONIO

Aragón duplica su aportación a la Fundación Santa María

El ejecutivo aragonés ha invertido 450.000 euros en recuperación del patrimonio

Redacción

Teruel |

Aragón duplica su aportación a la Fundación Santa María
Aragón duplica su aportación a la Fundación Santa María | Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha duplicado, hasta llegar a los 450.000 euros, su aportación a la Fundación Santa María de Albarracín para que desarrolle proyectos de recuperación patrimonial.

A partir del año que viene la cifra podría llegar a los dos millones de euros para que los equipos de la Fundación realice estos trabajos en municipios de toda la Comunidad. Estos procederían del Ejecutivo autonómico y del FITE.

Será el patronato de la Fundación el encargado de determinar los proyectos y localidades en los que se actuará.

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