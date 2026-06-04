Aragón duplica su aportación a la Fundación Santa María

El Gobierno de Aragón ha duplicado, hasta llegar a los 450.000 euros, su aportación a la Fundación Santa María de Albarracín para que desarrolle proyectos de recuperación patrimonial.

A partir del año que viene la cifra podría llegar a los dos millones de euros para que los equipos de la Fundación realice estos trabajos en municipios de toda la Comunidad. Estos procederían del Ejecutivo autonómico y del FITE.

Será el patronato de la Fundación el encargado de determinar los proyectos y localidades en los que se actuará.