Muere un hombre en Caspe, tras una pelea en pleno centro

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No pudieron reanimarlo y terminó falleciendo. La Guardia Civil investiga los hechos que tuvieron lugar anoche frente a las puertas de un bar, donde se reúnen los trabajadores que participan en la campaña de recogida de la fruta. La víctima se dedicaba a la contratación de personas en una empresa de trabajo temporal. De momento, no se ha producido ninguna detención, aunque los agentes de la Benemérita buscan a un ciudadano marroquí por su implicación en los hechos.

Desde el Ayuntamiento denuncian la falta de recursos para garantizar la seguridad en plena campaña de temporeros que la población se multiplica. Aseguran que hay una sola patrulla de la Guardia Civil para todo el partido judicial. Hasta Caspe se ha desplazado el vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, quien ha exigido que se refuercen los efectivos de la Guardia Civil en esa localidad. Nolasco asegura que están al lado de las víctimas y de la ley.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, explica que ya han reforzado la presencia de la Guardia Civil en Caspe y que los agentes están analizando las imágenes de la pelea, en la que aparecen varios temporeros, para identificar al autor de los hechos. El delegado también ha pedido a la alcaldesa de la localidad que convoque nuevas plazas de Policía Local. Beltrán también ha salido al paso de la actitud de VOX, que sigue vinculando inmigración con inseguridad.