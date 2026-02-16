Duplican las frecuencias de autobuses entre Graus y Aínsa con Barbastro

LEER MÁS Fraga y los municipios de su entorno triplican las conexiones en autobús con Zaragoza

Este lunes han comenzado a funcionar 42 nuevas líneas de autobús que mejoran sustancialmente las conexiones con Huesca capital y entre las áreas del Sobrarbe y La Ribagorza con los centros sanitarios, administrativos y comerciales de referencia.

Entre esas mejoras, se duplican prácticamente a diario los servicios entre Graus y Aínsa con Barbastro, igual que sucede con los de Benasque y la capital oscense durante los fines de semana, generando una movilidad más eficaz, rápida y sostenible para beneficio de los 52 municipios y las tres comarcas a las que afecta el despliegue de este nuevo lote. Otro de los aspectos más significativos tiene que ver con los 138 núcleos de población en los que residen 3.700 habitantes que se incorporan al sistema de transporte público autonómico y que verán por primera vez pasar el autobús por sus calles y plazas.

De esta manera, Anciles, Tierrantona, Guaso, Secastilla, Chía, La Puebla de Fantova o Bisaurri, entre otros muchos, dispondrán de servicio por primera vez en su historia. En su conjunto, el Lote 2 abarca 52 municipios pertenecientes a las comarcas del Sobrarbe, La Ribagorza y el Somontano de Barbastro.

Las 42 rutas del nuevo paquete inaugurado hoy se operarán con una flota de 17 vehículos nuevos dotados de tecnología híbrida y eléctrica más confortables, más eficientes y menos contaminantes que recogerán y dejarán viajeros en 229 puntos de parada para atender a un total de 18.500 aragoneses que se beneficiarán de tarifas entre un 16% y un 25% más económicas. Para hacer posibles todas estas mejoras, se ha hecho un esfuerzo inversor que ha pasado de 11 a 20 millones de euros anuales.