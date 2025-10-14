Fraga y los municipios de su entorno triplican las conexiones en autobús con Zaragoza. Pasan de 5 a 18 frecuencias semanales, una de las muchas mejoras que conlleva la puesta en marcha del Lote 5 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera.

La inversión en el nuevo mapa concesional se eleva de 11 a 20 millones de euros anuales para llegar a más núcleos, incrementando un 40% el kilometraje, tal y como ha señalado Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial. A estas mejoras en la operativa se une un beneficio para los usuarios, ya que las nuevas tarifas suponen un ahorro del 30% respecto al precio de los servicios anteriores.

Octavio López ha destacado la importancia de esta mejora de las líneas para los 13 municipios porque los más de 42.000 ciudadanos a los que prestan servicio disponen ya de un nuevo, renovado y mejorado transporte público. López también ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno de Aragón por cohesionar el territorio “tal como estamos haciendo con el transporte, pero también con la vivienda, las carreteras o la despoblación, todo con una única y verdadera intención: que las decisiones que tomamos sean útiles a los ciudadanos, por eso espero y deseo que las tres líneas de este Lote 5 que desde hoy conectan el Área de Fraga con Zaragoza a través del eje del Ebro supongan un beneficio para todos y cada uno de los usuarios que, desde hoy, verán mejorada de manera considerable su movilidad”, ha concluido.

El director general de Transportes, David Sánchez Fraile, ha sido el encargado de dar los detalles técnicos de la operativa y ha apuntado que “este nuevo Lote 5 se ha estrenado hoy a las 7:30 con la salida de la primera expedición desde de la Estación de Autobuses de Fraga en dirección a Zaragoza y ha continuado con 10 expediciones más en las tres líneas que lo conforman, cuyos viajeros han podido comprobar las mejoras del nuevo servicio”. Se trata del octavo lote del nuevo mapa concesional autonómico en ponerse en marcha (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 15) y de aquí a final de año y primeros meses de 2026 está prevista la puesta en servicio del resto de lotes (1, 2, 3, 4, 9, 13 y 14). En este punto, Octavio López ha recalcado que “la inversión en el nuevo mapa concesional se eleva de 11 a 20 millones de euros anuales para llegar a más núcleos incrementando un 40% el kilometraje, frente a la reducción que pretende realizar el Ministerio con su mapa estatal en nuestra comunidad autónoma”.