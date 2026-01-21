Comienzan en Huesca las obras de reurbanización de los viales principales del Parque Miguel Servet

El Ayuntamiento de Huesca ha comenzado las obras de reurbanización de los viales principales del Parque Miguel Servet, una actuación que se enmarca en el plan municipal de mejora, modernización y conservación del principal espacio verde de la ciudad. Los trabajos, con una inversión de 181.504 euros, están siendo ejecutados por la empresa Hormigones Grañén S.L.

La actuación corresponde al tramo entre la rotonda del estanque central y la estatua de los Caídos, uno de los accesos más transitados del parque, dando continuidad a las fases ya ejecutadas, manteniendo los mismos criterios de diseño, accesibilidad y respeto por el entorno natural. Las obras incluyen la renovación de las redes de saneamiento, pluviales, baja tensión, telegestión y abastecimiento de agua para riego y fuentes, así como la protección de los parterres y del arbolado existente. Para ello, se emplea maquinaria específica que permite minimizar el impacto sobre la vegetación y preservar el valor ambiental del parque.

Una vez finalizada la renovación de las infraestructuras, se procederá a la pavimentación del vial en hormigón, con aceras laterales y no centrales, siguiendo la estética de las fases anteriores y reforzando la coherencia del conjunto, lo que permitirá dignificar el acceso norte del Parque Miguel Servet.