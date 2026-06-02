Éstas han sido las visitas papales que han hecho parada en Zaragoza

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El Papa León XIV no visitará Zaragoza en su primer viaje oficial a España, aunque sí que se espera que lo haga en próximas ocasiones. José Antonio Calvo, portavoz del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, recuerda las dos visitas que realizó el hoy San Juan Pablo II. La primera de ellas fue en noviembre de 1982, estuvo tres días, “recuerdo estar con mi bandera del Vaticano en la Romareda con muchos otros niños y la posterior visita al Pilar donde veneró la imagen de la Virgen”, asegura Calvo. En aquel encuentro se reunieron más de 40.000 niños.

Fueron varias las anécdotas de esta primera visita como “el gesto de despojarse del solideo, la pequeña boina blanca que llevan los papas, y dejarla a los pies de la Virgen. Fue la primera vez que se había hecho en la historia papal por lo que causó algo de revuelo”, recuerda José Antonio Calvo. En ese mismo viaje, “cuando bajaba por las escaleras del camarín de la Virgen, dijo en una voz suave, pero que pudieron escuchar los que estaban allí, aquella frase de ‘qué pequeña es y qué fuerza tiene’”.

La visita de 1984 fue en octubre, en pleno fulgor de las Fiestas del Pilar, una breve parada en un viaje que le iba a llevar a América Latina. “Creo que San Juan Pablo II comprendió muy bien lo que significa la unión, la fraternidad entre España y América. Lo que hace en Zaragoza, antes de irse a América, en concreto a Santo Domingo, es visitar a la Virgen para presentarle un itinerario de nueve años que iba a recorrer la iglesia hasta llegar al año 1992, quinto centenario del comienzo de la evangelización de América”.

“Juan Pablo II subrayó el carácter de la Virgen del Pilar como reina y patrona de la hispanidad, y, sobre todo, unió a los cristianos, a los habitantes de un continente y del otro, la fraternidad de esa fe que se ha hecho cultura. Claro, estamos hablando de San Juan Pablo II. No sé si ha habido otra relación de otros papas con Zaragoza, con Aragón”, ha añadido el portavoz del Cabildo.

Otros papas que visitaron Aragón

Una de las primeras visitas se remonta al siglo XVI, en el reinado del emperador Carlos I, cuando llegó la noticia que uno de sus hombres de confianza, el cardenal Adriano de Utrecht, había sido elegido Papa. “En ese momento inicia un viaje hacia Roma, que comienza en Vitoria, y pasa por Zaragoza, donde él permanece durante toda la Semana Santa de aquel año. Luego se dirige a Tortosa y llega a Roma, donde recibe lo que en aquel momento se llamaba la coronación pontificia”, explica José Antonio Calvo.

Otro Papa que estuvo en Zaragoza antes de ser nombrado, remonta la historia hasta los años 50 cuando se le ofreció al cardenal Roncalli, el futuro Juan XXIII, subir al camerín a venerar a la imagen de la Virgen del Pilar. “En aquella época las escalera muy bonitas y estrechas. El cardenal comenzó a subirlas, pero perdió el equilibrio y se dio la vuelta diciendo que no subía”, cuenta Calvo, quien añade que en ese momento se cambiaron por las actuales, aunque las retiradas, todavía se guardan

Y un Papa que siempre ha mantenido a Zaragoza y la Virgen del Pilar en gran estima ha sido el Papa Francisco. Hace dos años, en la visita que realizaron el arzobispo de Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañados por José Antonio Calvo, asegura que “no hay que decirle dónde está Zaragoza. Nos comentó que ya su abuela le cantaba la jota “La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa”.

Reliquias en Zaragoza relacionadas con lo papas santos

El Museo Pilarista de la basílica del Pilar cuenta con tres reliquias de tres Papas santos. Uno de ellos es un cáliz regalado por San Pío X al Pilar en 1905 con motivo de la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Pilar. “El arzobispo cardenal Sol de Vila llevó a Roma la corona de la Virgen y, además de bendecirla, le regaló un cáliz para que se utilizara el 20 de mayo de 1905 en la basílica”, explica el portavoz del Cabildo.

Otor cáliz fue regalado por San Juan XXIII ya que el Concilio Vaticano II comenzó un 12 de octubre y “quiso tener el detalle de regalar a esta iglesia zaragozana, al Pilar de Zaragoza, un cáliz”. Y también en el Museo Pilarista se conserva el rosario de lapislázuli que utilizó Juan Pablo II para rezar el rosario en la plaza del Pilar el 6 de noviembre de 1982, además del solideo.