León XIV vestirá ropa elaborada por un taller de confección aragonés

El Papa León XIV llegará a España en visita oficial el 6 de junio y hasta el 12 de junio visitará y participará en diversos actos programados en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, a pesar de la petición realizada desde las autoridades aragonesas, no recalará en Aragón, pero si que va la comunidad aragonesa muy cerca. ¿Cómo lo va a hacer? Llevando diferentes prendas de ropa, diseñadas por Antonio Burillo de The 2nd Skin, y confeccionadas en un taller de Zaragoza, en Zarasanta.

El gerente de Zarasanta, Daniel López Montañés, explica que todo fue una sorpresa y algo de casualidad ya que tienen muy buena relación con el Deán de la Sagrada Familia y confió en él para llevar a cabo el encargo de vestir al Papa en su visita a Barcelona, “además es un momento muy importante con la bendición de la torre y la celebración de la eucaristía”, explica López Montañés, quien recuerda que tres días después, le volvió a llamar para decirle que desde la Conferencia Episcopal le contactarían para encargarle el proyecto de Madrid y a los cuatro días le encargaron también Tenerife. “Es un sueño, no lo esperábamos”.

En total, son en torno a 5.000 las piezas que están elaborando desde Zarasanta para la visita del Papa a España. “Entre mitras, estolas, roquetes, casullas y luego lo que son los elementos del Papa, como la capa, los paños de hombros y las mitras, faltará muy poco para las 5.000 prendas”, asegura el gerente de Zarasanta. De hecho, el primer pedido de Madrid eran 1.200 estolas, después pasaron a 1.700 y a día de hoy “hay apuntados y registrados 2.500 sacerdotes y todos tienen que llevar estolas. Desde hace una semana estamos haciendo otras 1.300 estolas más", añade.

Desde el taller de Zaragoza están elaborando todo el material textil, toda la ropa que van a llevar los diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales y cada uno de ellos llevan diferencias en sus ropajes, al igual que va a haber diferencias en las prendas que se lucirán en cada una de las ciudades. Pero no sólo, desde Zarasanta han suministrado también elementos que tienen que ver con la liturgia “como copones, calices y todo lo que van a necesitar para dar de comulgar a las 8.000 personas que se esperan. Nada que ver con Madrid, que se esperan más de dos millones de personas para comulgar”, asegura Daniel Lóepz Montañés.

Poco se puede desvelar de los diseños de cada una de las prendas, lo que si se puede contar es que el atuendo del Papa en Madrid recordará a un apartado de La Almudena. Para la elaboración e estas prendas se ha utilizado el cosido manual, aunque se ha evitado el bordado porque “resultaba inviable por tiempo y la calidad que requiere. Suponía bordar 5.000 prendas por delante y por detrás, 10.000 bordados de más de un metro cada uno. Era inviable”, explica López Montañés, quien añade que también se ha utilizado tecnología 3D porque las medidas facilitadas no correspondían al telar más habitual de 40x40 y había que adaptarlos.