Prisión para el hombre detenido por la muerte de un joven en Caspe

LEER MÁS Muere un hombre en Caspe, tras una pelea en pleno centro

La víctima recibió varios golpes y cayó al suelo, donde también fue agredido. El presunto autor de la muerte fue arrestado ayer cuando intentaba huir monte a través. Los hechos ocurrieron del miércoles en las puertas de un bar, donde suelen reunirse temporeros a la espera de ir a trabajar a alguna de las fincas. El fallecido desarrollaba su labor en una empresa de trabajo temporal. Hasta el lugar del suceso se desplazaron los servicios sanitarios, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven.

El Ayuntamiento de Caspe ha convocado una concentración en la plaza de España de la localidad para condenar estos hechos y reclamar mayor presencia de los efectivos de la Guardia Civil, ya que la población se multiplica en el municipio cuando arranca la campaña de recogida de la fruta. La alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, no oculta su enfado, con el Delegado del Gobierno en Aragón quien le pidió que convocara nuevas plazas de Policía Local para cubrir la plantilla.

Un conflicto que también tiene un componente político. El Partido Socialista lamenta la actitud del vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, quien se desplazó ayer hasta Caspe para exigir mayor presencia de la Guardia Civil. Para el diputado del PSOE, Darío Villagrasa, Nolasco volvió a vincular delincuencia e inmigración lanzando un mensaje de odio.