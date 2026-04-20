Fundación Ibercaja organiza “El mundo que viene” con ponentes internacionales

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La Fundación Ibercaja celebrará el 18 y 19 de junio el Congreso internacional “El mundo que viene” en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Un acto que se enmarca en su 150 aniversario y que reunirá a una veintena de líderes globales, como premios nobeles, ex jefes de Estado y de Gobierno, responsables de instituciones internacionales, científicos y representantes del ámbito cultural, académico y empresarial. Todos ellos debatirán sobre los grandes retos de futuro.

Por ejemplo, la cita reunirá a tres Premios Nobel: Nohan Munasinghe, Tawakkol Karman (Nobel de la Paz) y Christóforos Pissarídis (Nobel de Economía). Se unirán a otras figuras destacadas como Felipe Calderón, expresidente de México o Un Chan Chung, ex primer ministro de Corea del Sur.

Entre los temas que estarán encima de la mesa durante este evento destacan el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, el futuro de la economía o el bienestar social. También se reflexionará sobre el papel que tendrán las instituciones, las empresas y la sociedad en esa construcción del futuro.

El objetivo es proponer un nuevo formato de conversación abierta, participativa e inmersiva para compartir ideas y lograr una reflexión colectiva. Así lo ha destacado el presidente de la Fundación, Amado Franco, quien ha asegurado que será un espacio para “pensar, dialogar y anticipar los grandes desafíos”.

El Congreso será de acceso libre con previa inscripción a través de la página web del mismo. Desde Fundación Ibercaja, no descartan celebrar más eventos similares para continuar con su labor divulgativa y de conocimiento.