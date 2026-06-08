Cinco Villas Nexa, el proyecto aragonés más ambicioso de digitalización turística

LEER MÁS La comarca de Cinco Villas apuesta por la transformación digital turística

La comarca de las Cinco Villas presentó un proyecto a una subvención convocada por el Ministerio de Industria y Turismo para “implementar soluciones innovadoras en el territorio para la gestión de datos turísticos”. Para ello se le ha concedido una subvención de 846.153 euros, siendo la única representación aragonesa de los 46 destinos beneficiarios de estas ayudas. En el marco de este proyecto se encuentra el programa “Cinco Villas Nexa”.

Diana García, gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca de las Cinco Villas explica que se trata de una “plataforma que se ha creado para aglutinar y recoger todos los datos y toda la información de la que va a nutrir, a través de diferentes elementos tecnológicos que se van a implementar en el territorio. Se trata de un proyecto bidireccional que nos va a permitir conectar desde el más pequeño municipio y servicios turísticos hasta una plataforma inteligente en la que está trabajando el Estado, de ámbito nacional”. Esta es la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos (PID) promovida por la Secretaría de Estado de Turismo.

Hasta el momento se cuenta con muchos datos, ya que se tienen inventariado hasta 700 recursos turísticos en la comarca de las Cinco Villas y a través de las oficinas de turismo o de los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre pernoctaciones se tenía una idea de cuántos y de qué tipo era el turista que llegaba a la comarca, pero “no sabemos ni por dónde entran los turistas, ni cuánto tiempo están, ni por dónde se mueven, ni dónde pasan más tiempo”, asegura García, quien añade que a través de diferentes medidas que se quieren implementar, sí que se podrá obtener esa información.

Acciones sobre el terreno

A través de la plataforma Cinco Villas Nexa se van a obtener todo tipo de datos, pero toda esa información se va a obtener a través de una serie de iniciativas que se van a ir implementando. Entre los datos que se van a aglutinar está, tanto los recursos turísticos como los servicios con los que cuenta la comarca y que se volcarán también a una aplicación. “Va a ser un beneficio no solamente para el turista, sino también se ha planteado para que se pueda utilizar por la ciudadanía y que pueda aportar también soluciones”, añade García.

También se van a implementar sensores para saber por dónde y cómo se mueven los turistas, tanto en municipios como en los recursos naturales. Se instalarán también, como indica Diana García, tótems interactivos e incluso, en “las oficinas de turismo se van a implementar una serie de elementos para facilitar que la información se la lleve el visitante una vez termine de informarse a través de unos códigos QR”, asegura la gerente del Plan de Sostenibilidad Turística.

Una de las innovaciones llegará algo más adelante con la domotización de espacios para que “todos aquellos recursos que no se pueden abrir como nos gustaría porque no hay personal suficiente, que se pueda digitalizar el acceso. Algo que ya estamos acostumbrados, por ejemplo, el alojamientos”, asegura Diana García, quien añade que desde el albergue de Biel ya se han mostrados interesados en esta opción. O en el Museo Micológico de Isuerre, donde se va a aplicar la gamificación para dotarlo de contenido y que sea más dinámica la visita.

Pero a pesar de que todas esas soluciones son necesarias, lo que resulta imprescindible es la formación, tanto a nivel de los técnicos de turismo como a municipios, al sector turístico y a los asociados.