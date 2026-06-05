La comarca de Cinco Villas apuesta por la transformación digital turística

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En el año 2024, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno central lanzó una convocatoria de subvención para soluciones digitales aplicadas al turismo. Se trata de unas ayudas enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU y se presentaron 250 proyectos, de ellos, tan sólo resultaron beneficiarios 46, entre los que se encontraba el solicitado por la comarca de las Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza.

La comarca zaragozana es la única de Aragón y uno de los destinos más pequeños de España que va a recibir esta ayuda que asciende a 846.153 euros. Laura Bernuz Zárate, técnico de turismo de la comarca de las Cinco Villas explica que “desde la comarca nos planteamos todas las soluciones que nos podían ayudar a conocer y saber qué está pasando en nuestro territorio”. Son muchos los datos que se obtienen actualmente de las oficinas de turismo, de los alojamientos en hoteles y casas rurales o de las búsquedas que se realizan en la página web de la comarca. Datos que en ocasiones son a nivel provincial y autonómico y “creíamos que era necesario conocer la realidad de lo que estaba pasando turísticamente en nuestro territorio” añade la técnico de turismo.

A través del proyecto presentado se busca obtener, en primer lugar, información que ayude a conocer cómo se mueve el turista y no sólo cómo prepara el viaje sino cómo se comporta y qué busca cuando está en destino. Esto ayudaría a planificar mejor los distintos servicios turísticos. Entre las soluciones que se plantean, Laura Bernuz destaca que han desplegado 50 sensores por la comarca “para medir el flujo de personas, saber cómo se mueve la gente en el territorio. Si podemos valorar y medir esos flujos turísticos, podremos enviar, por ejemplo, información a través de tótems interactivos, que también vamos a colocar a lo largo del territorio, y proponer a los turistas visitar otras localidades menos turísticas, pero con mucho atractivo”.

Otra de las soluciones que se plantean es la domotización. “Somos un territorio que, por falta de población y por otras cuestiones, no tenemos todos los recursos turísticos abiertos, pero que se pueden abrir. A través de tu móvil se puede hacer la reserva y gracias a la automatización, como se está viento en los establecimientos turísticos, poder abrir la puerta del museo o de una iglesia”, como explica Bernuz.

Desde hace tiempo, el área de turismo de la comarca de las Cinco Villas tiene detectados todos los recursos turísticos, tanto públicos como privados, por lo que se ha planteado la posibilidad de digitalizarlos a través de fotografías o vídeos. El objetivo final del proyecto presentado al Ministerio de Industria y Turismo es, además de tener toda la información y datos que arrojen los diferentes dispositivos, “el poder ofrecer esa información a los establecimientos para que ellos puedan decidir ya que puede haber oportunidades de negocio que no se están cubriendo porque se desconoce que hay una demanda” afirma la técnico de turismo.