Jornadas para disfrutar del eclipse solar en la comarca de las Cinco Villas

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El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será un evento único y multitudinario en España y, sobre todo, en la comunidad aragonesa. Desde el Gobierno de Aragón se calcula que más de dos millones de personas visitarán la comunidad y miles de ellas podrían llegar a la comarca de las Cinco Villas. Armando Soria, consejero de Turismo y Cultura de la comarca, asegura que “los cielos que tenemos son privilegiados, sobre todo en las Altas Cinco Villas tenemos pequeños municipios casi despoblados que ha permitido que tengamos un cielo libre de contaminación y cuyos vecinos han sabido cuidar el entorno”.

Desde que se conoce que la visibilidad del eclipse solar en la comarca de las Cinco Villas será del 100% durante unos 90 minutos de media, las visitas y consultas en la página web comarcal acerca de las actividades relacionadas con el astroturismo, han aumentado en un 167%. “Hace años que sabíamos que tenemos un cielo privilegiado y que fomentamos actividades relacionadas con el turismo de las estrellas ya que despiertan un gran interés y siempre se agotan las lazas”, añade Soria.

De hecho, y en vistas del eclipse de este año, se ha organizado un amplio calendario de jornadas divulgativas en varias localidades para dar a conocer cómo mirar al cielo durante el eclipse o la importancia de este fenómeno, porqué se produce y que lo hace tan excepcional. De hecho, a los asistentes se les hará entrega de un calendario lunar y unas gafas para ver con seguridad el eclipse. Esta acción forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística “Más que Cinco Villas” y comenzaron en Sádaba, siguiendo en Pinsoro, Tauste, Castejón de Valdejasa, Marracos, Bagüés y Uncastillo.