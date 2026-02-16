La judería de Uncastillo ya está bajo el amparo del Camino de Sefarad

LEER MÁS Uncastillo y Calatayud realizan las auditorias para pertenecer a la Red de Juderías

Tras pasar por una exigente auditoría, Uncastillo y Calatayud han entrado a formar parte de la Red de Juderías de España-Camino de Sefarad. Como explica la alcaldesa de la localidad cincovillesa, Teresa Pueyo, han sido muchos de trabajo para dar relevancia a vestigios de su pasado que siempre han tenido presencia en Uncastillo. De hecho, este municipio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966, “gracias al mantenimiento de su casco urbano, de sus seis iglesias y de su castillo”.

Para la alcaldesa de Uncastillo, entrar a formar parte de la red es “una recompensa al trabajo que se ha estado haciendo durante años de cuidado, investigación y restauración del Barrio Nuevo, donde se encuentra la judería, y de facilitar para su visita”. Labores, sobre todo la de investigación, que se ha llevado conjuntamente entre la Fundación Uncastillo y el ayuntamiento de la localidad. “Hemos abierto una ventana turística al mundo”, asegura Teresa Pueyo.

De hecho, en el proyecto que se presentó a la Red de Juderías de España figuraba un amplio dossier con estudios académicos, edificios rehabilitados, visitas guiadas y experiencias turísticas, como las jornadas anuales sobre la herencia judía organizadas por la Fundación Uncastillo.

Para la alcaldesa, la joya de la Corona de la judería de Uncastillo es la Sinagoga, “de pequeños había una casa a la que llamábamos “sinoga”. Hace unos años, mientras se rehabilitaba una casa se descubrió que ahí se encontraba la sinagoga y la importancia que tenía”. Se ha podido recuperar una parte de este edificio, ya que mucha zona fue absorbida por otras viviendas. Actualmente se encuentra ligada al Centro de Interpretación sobre la Muerte en la Cultura Judía.