Aragón en FITUR, "una imagen llevada a los máximos"

Parecía que no se podía conseguir, pero se consiguió, el récord de datos turísticos que se obtuvo en 2024 se ha superado, en 2025 se ha tenido un 1,19% más de visitantes hasta alcanzar los 3.805.575 viajeros que han elegido Aragón. Pero no sólo ha aumentado en visitas sino también en pernoctaciones, uno de los retos perseguidos en los últimos años, ha sido un crecimiento del 3,55%, lo que suponen 8.427.198.

Datos se pretenden superar en este 2026. La primera parada para dar a conocer todos nuestros atractivos está en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra del 21 al 25 de enero, y al que Aragón va con una oferta mejorada e innovadora bajo el lema “Aragón es el color, tú decides el viaje” como explica Jorge Moncada, director General de Turismo de Aragón. En esta edición no se vana suceder las presentaciones de los diferentes ayuntamientos y comarcas, sino que se van a proyectar vídeos que se han montado de acuerdo con el material enviado por cada uno de estos agentes.

Esta es una de las novedades, otra que destaca Moncada es que Aragón es la única comunidad en el mundo que tiene un “color propio que le caracteriza y le hace diferente”, es el PANTONE Aragón 17-1532. “Un color rojizo, similar al de la piedra de Albarracín” y dará un tono cálido a todo el stand en el que se ubicará diferentes zonas temáticas diferenciadas por colores, tanto de las mesas como de los uniformes de las personas que estén en ellas:

Verde : significa Naturaleza y Aventura

: significa Naturaleza y Aventura Violeta : hace referencia a los productos turísticos de Espiritualidad, Cultura-Patrimonio

: hace referencia a los productos turísticos de Espiritualidad, Cultura-Patrimonio Azul : con todo lo referente al Astroturismo, Alojamientos y Hostelería

: con todo lo referente al Astroturismo, Alojamientos y Hostelería Dorado : donde se encontrará la EnoGastronomía y las Experiencias

: donde se encontrará la EnoGastronomía y las Experiencias Genérico de Aragón: se podrá encontrar toda la información que representa a las tres provincias aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Cada una de estas zonas está sincronizada con los vídeos que se proyectarán en una gran pantalla de 161 metros cuadrados para emitir ráfagas de olores que trasporten al visitante al lugar del que se muestran las imágenes. En es espacio central se va a ubicar también un graderío para 50 personas, con bancos retroiluminados, y una barra-mostrador móvil de dos metros para showcookings, catas y presentaciones.