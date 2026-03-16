Agenda de Actividades del 16 al 22 de marzo

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 16 al 22 de marzo de 2026:
Conferencias
- "Cómo aprende el cerebro, con Rosa Casafont y José María Bautista". Lunes, 16 de marzo a las 19 h. En esta conversación Rosa Casafont y José María Bautista van a analizar los avances actuales sobre la evolución del cerebro y sus distintas dimensiones, destacando la pasión como motor del aprendizaje y la atención como uno de los grandes retos del aula contemporánea. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Sara Barquinero". Martes, 17 de marzo a las 19 h. El ciclo Martes de Libros de Fundación Ibercaja abre sus puertas a una de las voces literarias más influyentes y rompedoras del panorama actual. En esta ocasión, tendremos el privilegio de escuchar a la autora zaragozana Sara Barquinero, en conversación con el también escritor, Ricardo Lladosa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Geopolítica en un mundo convulso". Miércoles, 17 de marzo a las 20 h. El Teniente General Francisco Gan Pampols impartirá la conferencia titulada “Geopolítica en un mundo convulso”, una ponencia que promete ofrecer una visión estratégica y profunda sobre los grandes desafíos que están redefiniendo el escenario internacional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Conciertos
- "Un concierto, mil alas". Miércoles, 18 de marzo a las 18:30 h. Ángela Aguareles, violonchelista zaragozana, es reconocida por su “gran madurez musical” y una expresividad “profunda, espontánea y explosiva”. En esta velada, nos invita a descubrir un laberinto de sonoridades de la mano de Aldeas Infantiles, entidad a la que se destinará la recaudación íntegra del evento. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Olimpio Medori en el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma". Viernes, 20 de marzo a las 19 h. Patio de la Infanta acoge el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma. Contamos para este concierto con el Organista y clavecinista Olimpio Medori. Se distingue por su especial atención a la praxis interpretativa históricamente informada y a la ejecución filológica del repertorio para instrumentos de tecla, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, con particular predilección por los instrumentos de alto valor histórico y organológico. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "¿Qué sabes de Senegal? de medicusmundi NAM". Del 1 al 24 de marzo. En Fundación Ibercaja Actur, de la mano de de medicusmundi NAM te presentamos una exposición colaborativa para mirar más allá. Nace con un propósito claro: acercar a la población aragonesa la riqueza humana, cultural y social de Senegal, así como su realidad en materia de salud, desde una mirada respetuosa, creativa y comprometida. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Miradas". Del 3 al 27 de marzo. Fundación Ibercaja Actur te invita a recorrer un mapa de emociones y de identidades donde la mirada se convierte en lenguaje, memoria y presencia. Mirar, aquí, es una forma de acercarse al otro y, quizás, de reconocerse a uno mismo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.