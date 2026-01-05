El paro en Aragón cierra 2025 con una caída del 4,6%

En diciembre de 2025 el paro se redujo en Aragón en 2.344 personas respecto a un año antes, lo que supone 4,6% menos. Encadenamos así cinco ejercicios consecutivos de descensos. Actualmente hay 48.454 personas en paro en la comunidad, la cifra más baja desde el cierre de 2007. En comparación mensual, desciende en 268 personas con respecto a noviembre, un 0,55%.

En diciembre, los sectores que lideraron el descenso del paro fueron servicios, el colectivo de sin empleo anterior y agricultura, aumentando en industria y construcción. El director general de Política Económica, Javier Martínez, cree que el mercado laboral “va a seguir mejorando su salud en Aragón”.

Desde Comisiones Obreras Aragón los datos muestran “una evolución positiva del mercado de trabajo” en línea con el incremento de la actividad estacional del periodo navideño. Eso sí, urgen a mejorar las condiciones de trabajo este 2026 y a abordar las deficiencias que aún persisten.

Por otro lado, CEPYME Aragón destaca la tendencia positiva del mercado laboral que se consolida mes tras mes, aunque pone el foco en la temporalidad. En Aragón los contratos indefinidos aumentaron un 8,6% y los temporales un 14%.