El paro baja en 2.600 personas en Aragón en el último año

Respecto a julio, el paro subió en agosto en 77 personas en Aragón, debido sobre todo al fin de contrataciones vinculadas al turismo. De hecho, el desempleo creció en el sector servicios, especialmente en la provincia de Huesca y entre jóvenes de menos de 25 años. El fin de la campaña de la fruta se ha notado en localidades como Utrillas o Fraga, en las que el paro ha crecido un 6% mensual.

En el conjunto de Aragón, el paro ha bajado en el último año en 2.600 personas, o lo que es lo mismo, un 5%. La evolución positiva en todos los sectores y en las tres provincias ha permitido reducir a 48.481 el número de personas inscritas en las oficinas del INAEM. El director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, reconoce que es difícil lograr en adelante grandes descensos del paro, pero se muestra positivo. “Con niveles tan bajos es complicado, pero creemos que la caída puede continuar de esta manera de forma sostenida y estable”

Los agentes sociales señalan que estos datos son los esperados para un mes de agosto, ya que crece el paro y disminuye la afiliación a la Seguridad Social. La directora de estudios y análisis de CEOE Aragón, Beatriz Callén, recuerda que sigue habiendo demanda de mano de obra en sectores tradicionales y es optimista de cara al futuro por la llegada de nuevas inversiones tecnológicas.

El secretario general de UGT- Aragón, José Juan Arcéiz, cree que es el momento de dar pasos adelante en la mejora de las condiciones laborales como la mejora salarial o la reducción de jornada.