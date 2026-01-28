Menudo Teatro inicia su primera temporada de 2026 el 8 de febrero

LEER MÁS El cine infantil y familiar vuelve a Huesca con la IV edición de Alucine

El próximo 8 de febrero comienza la primera temporada de Menudo Teatro 2026, una consolidada propuesta cultural dirigida al público infantil y familiar que apuesta por espectáculos de calidad, accesibles y pensados para despertar la imaginación, la creatividad y el gusto por las artes escénicas desde edades tempranas.

La programación se desarrollará entre los meses de febrero y mayo, con un total de cinco funciones, que tendrán lugar en cinco domingos a las 12:00 horas en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín. La temporada reúne a compañías de reconocido prestigio, con una cuidada selección de propuestas que combinan teatro, danza, circo, juego teatral y narración, muchas de ellas galardonadas en ferias y circuitos nacionales de primer nivel.

La apertura de la temporada el 8 de febrero llegará de la mano de la compañía Gira Magic, que presentará Hai. La pescadora de sueños, un espectáculo de teatro visual y de objetos dirigido a niños y niñas a partir de 3 años. Le seguirá, el 22 de febrero, Blu, una delicada propuesta de danza-teatro de Violeta Borruel, pensada para todos los públicos y con un fuerte mensaje de concienciación medioambiental.

El 8 de marzo, la compañía Alodeyá Circo ofrecerá Rube, un espectáculo que fusiona circo, ciencia y humor, recomendado para público de entre 10 y 18 años. La programación continuará el 22 de marzo con Perdidas por el teatro, de Producciones Kinser, un juego teatral que invita a descubrir el mundo del teatro a través del clown, la poesía y la música. Cerrará la temporada, el 3 de mayo, Cuentos de rastrillo y regadera, de la Asociación Cultural El Globo, una propuesta participativa que fomenta valores como la amistad, la cooperación y el respeto por el entorno.

Menudo Teatro mantiene una política de precios accesible, con entradas a 4 euros en venta anticipada, 5 euros en taquilla y 4 euros en taquilla para personas usuarias de la tarjeta cultural o de familia numerosa. Pagan todos los asistentes a partir de los 2 años. Con esta nueva temporada, el Ayuntamiento de Huesca reafirma su compromiso con una programación cultural de calidad para la infancia, ofreciendo a las familias un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute compartido a través de las artes escénicas.