El cine infantil y familiar vuelve a Huesca con la IV edición de Alucine

Alucine regresa al Teatro Olimpia de Huesca

El Teatro Olimpia acoge del 30 de enero al 1 de febrero una nueva edición del Festival Alucine que en 2026 celebra su cuarta edición, consolidado como una de las grandes citas culturales familiares de la ciudad.

Un fin de semana completo dedicado al cine, la animación y los espectáculos para todos los públicos con una programación cuidada, accesible y pensada para que pequeños y mayores vivan el teatro como una auténtica experiencia festiva, señalaba el gerente del Teatro Olimpia, Rubén Moreno.

Durante tres días el Olimpia se transformará en un espacio de encuentro para familias, con alfombra roja, ambiente de festival, precios muy populares proyecciones especiales y espectáculos en directo como La Magia de Jandro, el campeón de España de Magia Cómica conocido popularmente por sus intervenciones en El Hormiguero. Actuará en el Olimpia el domingo a las 12,30 horas.

Las proyecciones de animación incluirán la película "Un barco en el jardín" (premio del Festival de Animación TAFF de Japón) el viernes 30 de enero a las 18,30 horas, el cortometraje "Lola y el piano rompecabezas", o la película española "El tesoro de la barracuda", que se proyectará el sábado a las 18,30 horas, además de una selección de cortometrajes de animación recomendados por el Festival de Cine de Huesca.

Para cerrar la edición, vuelve a la pantalla grande 55 años después de su estreno, "La bruja novata", película para toda la familia que integra animación con actuación real y que tiene de protagonista a la genial Ángela Lansbury. Las entradas ya están a la venta en taquillas y en la web del Teatro Olimpia