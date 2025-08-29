La Guardia Civil de Teruel detiene al presunto autor de 3 delitos de acoso sexual

Efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel han detenido en la localidad de Algeciras a una persona de 19 años como presunta autora de tres delitos de acoso sexual a una menor de 13 años, usando medios electrónicos y redes sociales. La investigación se inició en el mes de julio del año 2024, a raíz de una denuncia presentada por la víctima.

El detenido entabló contacto con la menor utilizando identidades falsas para ganarse su confianza, accediendo al círculo cercano de la víctima con el objetivo de obtener material sexual explícito.

Una vez en posesión de dicho contenido, la habría chantajeado con difundirlo si no accedía a enviar más material, llegando finalmente a divulgar las imágenes en las redes sociales con la intención de humillarla y atentar contra su dignidad e intimidad.

En el transcurso de la operación se realizaron tres registros en la localidad de Algeciras, tanto en domicilios particulares como en un local comercial, donde se localizaron conexiones IP vinculadas a los hechos investigados y se intervino el teléfono móvil empleado para la comisión de los delitos.

La persona detenida y las diligencias realizadas, así como los efectos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Calamocha.