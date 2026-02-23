Los trabajadores de centros de menores irán a la huelga para exigir el nuevo convenio

UGT, CCOO y CGT convocan huelga en el sector de protección y reforma de menores los días 2, 3 y 4 de marzo. Están llamados a secundarla unos 600 trabajadores, aunque según denuncian, los servicios mínimos del 100% impedirán protestar a los educadores que trabajan a diario en los 64 centros y recursos que hay en Aragón.

Con esta protesta – más fácil de secundar para personal de oficina, psicólogos o psiquiatras – exigen retomar la negociación del convenio autonómico, mejoras salariales e incrementos de entre el 30 y el 40% del personal para dar mejor servicio a los menores. Aspiran a lograr convenios autonómicos similares a los de Navarra o Comunidad Valencia, que han permitido ganar en derechos y calidad.

En una rueda de prensa conjunta, representantes sindicales han acusado a empresas como Rey Ardid de bloquear la negociación para ahorrar costes pese a que "todas tienen beneficios" ante la pasividad del Gobierno de Aragón, que no amplía las partidas económicas para mejorar el servicio externalizado de atención a menores.

El refuerzo y la mejora de las condiciones y medios de los trabajadores permitiría dar respuesta o combatir episodios de agresiones que se vienen produciendo en estos centros. Este mismo mes, un motín de usuarios en un recurso de Zaragoza se saldó con varias personas heridas y detenidos.

Este viernes los sindicatos y empresas acudirán al SAMA, aunque con pocas expectativas de alcanzar acuerdos que supongan la desconvocatoria de la huelga. Los trabajadores de reforma de menores prevén concentrarse ante la Aljafería coincidiendo con la constitución de las Cortes el 3 de marzo.