Qué pasa si un misil iraní provoca víctimas en un país de la OTAN: Qué dice el artículo 5

La escalada de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán es un tema cada vez más preocupante, especialmente después de que las defensas de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) incerceptasen este miércoles un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía.

Afortunadamente no ha habido víctimas, lo que deja de lado la aplicación del artículo 5 del reglamento de la OTAN, que recoge que en caso de "ataque armado contra una de las partes, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas". De hecho, la norma indica que se podrá dar "el empleo de la fuerza armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte".

Aun así, cabe destacar que el artículo 5 no se traduce automáticamente en participación directa de todos los países en el conflicto, pues se requiere una reunión del Consejo del Atlántico Norte para tomar una decisión para establecer cuál será la respuesta en caso de ataque armado.

Qué dice Turquía

Tras la interceptación del misil, el Gobierno turco ha advertido que responderá a actitudes hostiles. Turquía "no dudará en defender su territorio y espacio aéreo" y "responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional", ha señalado el jefe de Información de la Presidencia, Burhanettin Duran, en X (antes Twitter).

Los restos del proyectil cayeron en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay. Este se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Tras el suceso, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchi, para insistirle en evitar toda acción que pueda expandir el conflicto, según recoge la agencia EFE.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía. Según la citada agencia, esta base es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en el país y alberga también unidades estadounidenses.