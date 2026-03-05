Por qué Chipre se ha convertido en un objetivo de Irán: la importancia de la isla en la guerra

La escalada de la guerra de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, han situado a la isla de Chipre en el punto de mira, sobre todo después de que el pasado lunes, la base militar de Akrotiri recibiera el impacto de un dron de fabricación iraní, y después de que el país haya interceptado otros artefactos similares dirigidos hacia la zona.

Según Reuters, altos cargos del Gobierno de Chipre han informado de que el dron iraní fue "probablemente" lanzado por la milicia chií Hezbolá, aliada de Irán, desde Líbano y que el objetivo era la base militar y no Chipre en sí. Ante esta situación, países como Grecia, Francia, Italia y España han mandado ayuda, porque Chipre es miembro de la Unión Europea, no de la OTAN.

Las dos bases que tiene Reino Unido en el país

Desde el aire, Chipre parece simplemente una isla en medio del mar Mediterráneo. Sin embargo, ocupa una posición clave. Por un lado es una base de operaciones para Occidente. En la isla hay dos bases británicas, la de Akrotiri, que es la que ha sido atacada, y la de Dhekelia. Estas son propiedad de Reino Unido como parte del Tratado de Independencia de Chipre de 1960 y han sido utilizadas ampliamente para operaciones en Siria, Irak y Gaza, por ejemplo.

Tras el ataque a Akrotiri, el primer ministro británico Keir Starmer ha autorizado a Estados Unidos a usar esta base para atacar a Irán, una decisión criticada por el Gobierno chipriota. Esta base tiene un importante valor estratégico para operaciones aéreas y de inteligencia en la zona.

Por eso, Irán ha confirmado que el ataque a las bases aéreas es porque pertenecen a un país que respalda a Estados Unidos en su ofensiva. El problema es que Chipre es uno de los países más pequeños del mundo y las bases están rodeadas de territorio europeo, por lo que un ataque contra él metería de lleno a la UE en el conflicto.

Una isla dividida desde 1974

Chipre es la puerta hacia Oriente Medio y Asia, ya que se encuentra en la frontera entre Europa y este continente. Un ataque sobre Chipre supone un problema, políticamente hablando. Desde 1974 la isla está dividida en dos: por un lado, la República de Chipre, que forma parte de la Unión Europea (UE) y, por otro, la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, únicamente reconocida por Turquía.

La isla está considerada como territorio sensible, hecho que ha provocado que la ONU mantenga tropas de paz en el territorio. Debido a la presencia de Turquía en el país, Chipre no puede entrar en la OTAN, por lo que en caso de conflicto, solo sería defendido por la UE, según el artículo 42.7 del Tratado Europeo.

Así las cosas, según el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN no estaría obligada a intervenir según marca el artículo 5, pero Reino Unido, al tener bases soberanas allí, si puede invocar la defensa propia.