El vídeo del momento en el que se derrumba una torre del castillo de Escalona (Toledo)

Una de las torres del Castillo de Escalona se ha derrumbado, tal y como ha difundido el PP en un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter). Afortunadamente ninguna persona ha resultado herida, a pesar de, como puede verse en las imágenes, en el momento del derrumbe había varias cerca.

La torre, situada en la esquina norte del castillo hacia la Avenida de la Constitución, ha caído alrededor de las 10:40 horas, tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Hasta allí, una patrulla del cuerpo se ha desplazado para comprobar que no había daños personales, aunque sí materiales, en especial los vehículos que había aparcados en la zona.

Filtración de agua, la principal hipótesis

Según apuntan las primeras investigaciones, las filtraciones de agua como consecuencia de las intensas lluvias que han caído sobre el municipio en las últimas semanas habrían sido las causantes del derrumbe. El Ayuntamiento de Escalona ha señalado en redes sociales que han caído en el municipio "más precipitaciones que en la media de un año".

Así las cosas, el agua podría haberse filtrado por la cubierta de la torre albarrana. El agua habría erosionado los materiales interiores, provocando el desplazamiento de las piedras. "Al ceder esas piedras, ha desaparecido el cimiento del lateral derecho de la torre provocando su colapso y derrumbe, afortunadamente sin daños personales", ha remarcado el Consistorio.

Vista de la torre derrumbada desde otro ángulo | EFE/ Ángeles Visdómne

Debido a este suceso, las visitas al castillo quedan suspendidas hasta que los técnicos de patrimonio inspeccionen el conjunto y puedan garantizar la seguridad. Cabe recordar que el castillo está en plena restauración para convertirse en espacio hotelero. "Como dijimos en el momento de la compra, ésta era la última oportunidad que tenía el pueblo de Escalona de cambiar la inercia del castillo y, desde la iniciativa público-privada, evitar su desaparición paulatina", ha recordado el Ayuntamiento.

El PP de Escalona, por su parte, ha criticado la gestión del Consistorio y ha exigido al alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, que actúe "de manera urgente", ante lo que considera "una falta de previsión y mantenimiento". Además, asegura que "no se trata de un hecho aislado" ya que en diciembre de 2023 ya se produjo otro desprendimiento.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1992

El castillo de Escalona es una de las joyas de la arquitectura española. Declarado bien de interés cultural (BIC) en 1992, es una edificación de arquitectura gótica con palacio interior mudéjar, cuyos orígenes se remontan a la época romana, cuando fue utilizado como fortaleza, y posteriormente ocupado en época musulmana.

Tiene un perímetro total de 400 metros, uno de los más grandes de la Castilla medieval. Fue construido en su forma actual por el condestable Álvaro de Luna y combina elementos góticos y mudéjares, incluyendo un palacio residencial. Actualmente, conserva un gran patio de armas, el paseo de ronda, el patio de honores del palacio de Álvaro de Luna, restos arqueológicos, la torre del homenaje de 22 metros de altura y una capilla en honor a Santiago apóstol.