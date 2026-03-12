El padre de Marta del Castillo lamenta la actuación de la UCO en el caso de su hija: "Me dijeron que había visto muchas películas"

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha reaccionado al hallazgo de los restos de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) el 9 de mayo de 2017. Lo ha hecho con un mensaje en redes sociales de felicitación hacia los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero también con un reproche.

"Cuando yo pedí su intervención, el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía me respondió que había visto muchas películas", ha lamentado. "A los resultados me remito", ha añadido el padre de Marta del Castillo, una clara crítica hacia la actuación de la Policía y Guardia Civil, que 17 años después todavía no ha encontrado a su hija.

Precisamente, el pasado 24 de enero se cumplieron 17 años sin saber nada de Marta del Castillo. Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel. La joven tenía 17 años y salió de su casa para verse con su exnovio y ya nunca regresó. Su familia, preocupada, empezó a llamarla, pero como no respondía, denunció la desaparición.

Miguel Carcaño fue detenido el 13 de febrero y confesó haber matado a la joven, pero el cuerpo nunca se ha encontrado. Cabe destacar que durante las sucesivas investigaciones ha realizado muchos cambios de versión y ha incluido en la historia a otros como 'El Cuco', el menor de edad también involucrado en el caso. Los agentes han buscado por todas partes -el río Guadalquivir, contenedores y vertederos, fincas-, sin éxito.

El caso de Francisca Cadenas

Francisca Cadenas era una mujer natural de Hornachos (Badajoz) que desapareció el 9 de mayo de 2017 después de acompañar a los padres de una niña a la que cuidaba. En un radio de unos 50 metros se le perdió la pista. Uno de sus hijos, preocupado porque su madre tardaba en volver, salió a buscarla, sin éxito.

Al pasar por la puerta de los hermanos Julio y Manuel G.S, quienes han sido detenidos como presuntos autores del crimen, asegura que escuchó un ruido y llamó, sin obtener respuesta. Además, supuestamente, días después la familia escuchó obras en el domicilio. Durante los años siguientes, las investigaciones no habían arrojado ninguna pista.

Fue en enero cuando la UCO se hizo cargo de la investigación, redujo el cerco de 50 a 30 metros e hizo una reconstrucción con las últimas personas que vieron con vida a Francisca. El pasado lunes, los hermanos fueron detenidos y en el registro de su casa, enterrados en el patio, se han encontrado los restos óseos de la mujer.