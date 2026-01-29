La mujer de Bruce Willis vuelve a actualizar su estado de salud: "Solo le está fallando el cerebro".

Bruce Willis arrastra desde 2022 una demencia frontotemporal (DFT) que le afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Es conocido que el actor ha atravesado limitaciones cognitivas y del lenguaje, aunque los síntomas pueden variar en función de la parte del cerebro que esté afectada. Los más habituales son cambios de conducta, problemas de habla y trastornos del movimiento.

El protagonista de La Jungla de Cristal, 12 monos o Pulp Fiction se encuentra ingresado en un centro de atención especializada en California. Durante todo el proceso, su mujer y sus hijas se han mantenido a su lado y han visibilizado esta enfermedad, como ocurrió recientemente en un podcast. Emma, mujer del actor, aseguró entonces que Bruce Willis no es capaz de reconocer que tiene una enfermedad. "No es que lo niegue ni que lo evite. Simplemente, su cerebro ya no es capaz de reconocerlo", explica Emma.

¿Qué síntomas produce la demencia frontotemporal?

Los síntomas más habituales de la demencia frontotemporal giran en torno a la conducta del habla, los cambios de personalidad y el movimiento. De esta forma, es habitual que desconozcan el significado de las palabras, tener una conducta social cada vez más inapropiada, la falta de interés, una disminución de la higiene personal o incluso comer objetos no comestibles por tener deseos compulsivos de llevarse cosas a la boca. Algunos de los trastornos del movimiento pueden ser temblores, rigidez, espasmos, mala coordinación, debilidad muscular, dificultad para tragar o problemas para caminar.

En el caso de Bruce Willis, su mujer detalla que la falta de conocimiento sobre su enfermedad "forma parte de lo normal". "Hay una afección neurológica que acompaña a la DFT, y también a otros tipos de demencia, llamada anosognosia, en la que el cerebro no puede identificar lo que le está pasando", explica Emma. Además, busca el lado positivo, manteniendo que "nunca ha sido consciente de que la padecía y, sinceramente, me alegra mucho que sea así".

Cambio de vida

Bruce Willis durante la premiere de Jungla de Cristal. | Getty Images

La actriz y sus hijas, Mabel Ray (nacida en 2012) y Evelyn Penn (nacida en 2014), han aprendido a convivir con la enfermedad. "Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que la que conectarías con tu ser querido, pero sigue siendo muy hermosa y significativa. Simplemente es diferente. Simplemente aprendes a adaptarte", ha destacado en la entrevista.

Además, ha querido especificar que el actor de 70 años "sigue siendo muy activo". "Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro. El idioma está fallando, y hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él que es diferente", explica Emma Heming Willis.