Rafa Latorre, sobre la subida de pensiones y el decreto del Gobierno: "Sí se podía trocear y era un truco para coaccionar a la oposición"

Hay decisiones que son culposas. Es decir, que da igual lo que un político diga, que nada es más elocuente que lo que hace. Un ejemplo lo vimos durante el apagón. El Gobierno, Red Eléctrica, el Ministerio de Transición Ecológica podían desgañitarse diciendo que el mix energético y la sobreponderación de renovables nada tenía que ver con el apagón, que todas las palabras vertidas para convencernos se convirtieron en humo en cuanto decidió cambiar el mix energético y se puso a quemar gas de ciclo combinado como si hubiera un mañana. Esa es una decisión culposa.

De esto sabe mucho Óscar Puente. Que para admiración de tantos, sigue como Scherezade adormeciéndonos con las mil y una noches, comparecencias eternas, maratones declarativas, plusmarcas discursivas, que toda esa cháchara se convierte en humo ante las decisiones que toma.

Dice que el mantenimiento nada tiene que ver con el accidente de Adamuz e inmediatamente se reducen las frecuencias de la línea Madrid-Barcelona para ocuparse del mantenimiento, niega que exista alguna duda respecto de la infraestructura y se reduce la velocidad de los trenes en todas las líneas convierten en leyenda lo de Alta Velocidad Española y asegura que no hay que vincular las persistentes por el deterioro del servicio ferroviario y solo las atendió después de la tragedia. Son decisiones culposas.

Hoy hay un ejemplo aún más escandaloso, porque en los casos anteriores aún se guardaba un cierto pudor. El Gobierno ha decidido meter el decreto botillo en la sala de despiece y presentar al Congreso de los Diputados un decreto para la actualización de las pensiones, sin otros aditivos ni triquiñuelas. Es la forma más elocuente de admitir que todo lo que les había dicho a los pensionistas era un cuento y que sólo los estaba utilizando como rehenes para coaccionar a la oposición.

Es muy pertinente la pregunta que hoy le ha hecho la periodista Lucía Fernández de Antena 3 a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. ¿Por qué ayer no y hoy sí? Atención Spoiler: no hay respuesta

La subida de pensiones del Gobierno

Claro que el decreto se podía trocear. Lo que pasa es que el Gobierno hizo uno de esos trucos antidemocráticas para coaccionar a la oposición, le presentó el decreto botillo y le ha dicho come y calla. Y al final el botillo se lo han tenido que comer en el consejo de ministros.

Ha pactado con el PNV una rebaja de su decreto antidesahucios y tiene garantizada una mayoría abrumadora para la subir las pensiones. Los nacionalistas vascos han acordado con el Ejecutivo dejar fuera del escudo a los propietarios de una o dos viviendas. O sea, en caso de impago no se demorará aún más el lanzamiento de su inquilino.

Esto lo ha pactado con el PNV, pero no con Junts así que no tiene garantizada su aprobación. Escuchen, escuchen a Miriam Nogueras.

Así que ahora el problema para la aprobación del llamado escudo social es Junts porque puede que no le convenzan las medidas antidesahucios. O puede que quieran ser convencidos… ustedes ya me entienden.

Pero lo que sí tiene garantizada una amplia mayoría es el decreto para la actualización de las pensiones. Con lo que se destapa el gran fraude del decreto botillo. Es ya la segunda vez en que esto ocurre. Que se presenta uno de estos omnibus al Congreso, que los grupos se hartan de estas prácticas antidemocráticas y el Gobierno tiene que corregirse y volver a remitirlo. Así que Alberto Núñez Feijóo, al contrario que Elma Saiz, sí que quiere hablar de ganadores y perdedores.

La propuesta de restringir las redes sociales a menores de 16 años

Miren, hoy Pedro Sánchez ha presentado una feliz noticia, que sería muy interesante debatir y probablemente muy beneficioso aplicar si no fuera por el tufillo a estrategia. Si no fuera porque uno intuye que se trata de una de esas iniciativas de la factoria Rubio, Diego Rubio el jefe de gabinete de Sánchez, para orientar el debate sin necesidad de someterse a engorrosas votaciones parlamentarias.

Esto lo decía en Dubai Pedro Sánchez y por eso lo decía en inglés. Pero fíjense qué interesante sería tener un debate constructivo sobre la necesidad de restringir el acceso de las redes sociales a los menores de 16 años. Porque no es prohibir sino demorar. Desde luego las redes sociales son un negocio inmisericorde que no se hace cargo de los contenidos que sirve a los menores y que pone a su alcance virales peligrosos, incitaciones al desorden alimentario y todo tipo de contenido muy nocivos.

¿Sería bueno hablar de ello? Desde luego. Es más, resulta perentorio. El problema es que esto que llamamos pajaporte. Perdonen la expresión. ¿Se acuerdan? Aquella restricción efectiva para que los menores no consumieran porno libremente. Se trata de algo necesario o que al menos estaría bien debatir.

Miren hay otras decisiones culposas (trocear el decreto de las pensiones es reconocer que se había tomado a los pensionistas como rehenes) y reducir la velocidad de los trenes y rebajar las frecuencias es una forma de reconocer que hay un problema en la infraestructura a pesar de que el Gobierno lo ha negado hasta la saciedad.

Y da igual lo que diga Óscar Puente sus maratones declarativos, porque lo importante, lo elocuente, es lo que hace. Hoy de hecho ha culpado al cambio climático y al PP de la situación del tráfico ferroviario que es una baza aún más facilona que la del comodín de Franco. Otra comparecencia de Óscar Puente, esta vez en la comisión de Transporte del Congreso y la noticia es que se retrasa la repeartura de la Línea Madrid-Andalucía y también el regreso de la normalidad en las Rodalíes.