Guía de las elecciones en Aragón 2026: mesas electorales, horarios, votos

Este domingo 8 de febrero los aragoneses están llamados a las urnas para decidir sus representantes en el Parlamento autonómico. La convocatoria de elecciones anticipadas es consecuencia del bloqueo político interno que impide que el Gobierno regional funcione con normalidad:

Fracaso de las negociaciones presupuestarias : el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), optó por disolver las Cortes y convocar elecciones porque no se logró un acuerdo con Vox, su socio parlamentario, para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026.

: el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), optó por disolver las Cortes y convocar elecciones porque no se logró un acuerdo con Vox, su socio parlamentario, para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Ausencia de apoyo parlamentario estable : sin poder aprobar los presupuestos, el Ejecutivo no tiene hojas de ruta financiera claras para el próximo año, lo que según Azcón significa que “la comunidad no puede gobernar de manera eficaz”.

: sin poder aprobar los presupuestos, el Ejecutivo no tiene hojas de ruta financiera claras para el próximo año, lo que según Azcón significa que “la comunidad no puede gobernar de manera eficaz”. Imposibilidad de pactar alternativas: aunque la oposición (como el PSOE) ha ofrecido fórmulas para pactar presupuestos, no se logró una mayoría suficiente que garantizara la aprobación de las cuentas, lo que llevó al presidente autonómico a considerar que la única salida democrática era permitir que sean los ciudadanos quienes decidan el nuevo equilibrio político en las Cortes.

En conjunto, estos elementos explican por qué se han adelantado las elecciones en Aragón.

Horario de votación

Tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los colegios electorales abrirán sus puertas a los votantes a las 9:00 y se cerrarán a las 20:00.

Si a las 20:00 hay personas dentro del colegio electoral a la espera de poder votar, tienen todo el derecho a votar y se les permitirá realizar la votación antes de cerrar de manera definitiva el colegio electoral. Es importante tener en cuenta que no se dejará entrar a los colegios electorales a partir de las 20:00.

Lugar de votación y mesas electorales

Si estás inscrito en el censo electoral, la Oficina del Censo Electoral enviará a tu domicilio oficial una tarjeta censal con tus datos. En esta se indica: dirección del colegio electoral correspondiente, sección y mesa.

Si por distintas razones, no recibes la tarjeta censal antes del día de la votación, puedes consultar la dirección del colegio electoral donde tienes que votar y la mesa, en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.

Las mesas electorales están compuestas por el presidente y los vocales. Si en estas elecciones te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, recuerda que tienes derecho a un permiso especial en el trabajo para poder cumplir con tus funciones como miembro de la mesa electoral. Si trabajas el mismo 8 de febrero, la empresa debe darte el día completo libre y pagado, es decir, un permiso retribuido. Además de tener derecho a la reducción de 5 horas en tu jornada laboral al día siguiente.

A esta reducción de 5 horas en la jornada laboral al día siguiente de las votaciones, tienen el derecho a acogerse todos los miembros de la mesa electoral.

Documentación para poder votar

Para poder ejercer tu derecho este domingo, es imprescindible que lleves contigo un documento de identificación original y válido, que incluya una fotografía. No se aceptarán fotocopias.

Los documentos aceptados son:

Pasaporte con fotografía incluida.

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Carnet de conducir con fotografía o carnet de conducir digital en la app miDGT

Tarjeta de residencia. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la tengan.

Tipos de votos

Durante las elecciones es esencial tener conocimientos de la validez de los votos y también es importante saber diferenciar entre voto nulo y voto en blanco, que en algunas ocasiones se pueden confundir. Un voto es válido, cuando se marca de manera clara y correcta la papeleta de una candidatura. De esta manera:

El voto en blanco es cuando se introduce en la urna un sobre vacío, por tanto, no se asigna ninguna candidatura a ese voto, pero sí que cuenta para el cómputo total de las votaciones.

es cuando se introduce en la urna un sobre vacío, por tanto, no se asigna ninguna candidatura a ese voto, pero sí que cuenta para el cómputo total de las votaciones. El voto nulo no computa. Suelen ser papeletas mal cumplimentadas o extraviadas, así como papeletas donde están marcados varios candidatos.

Una vez cerrada la mesa electoral, se empieza el recuento de votos. En el recuento de votos están presentes los miembros de la mesa, interventores y apoderados.

Consejos para el día electoral

Para poder votar con tranquilidad en las elecciones autonómicas de Aragón, te damos algunas recomendaciones básicas pero esenciales: