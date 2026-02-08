Cómo saber dónde votar en las elecciones en Aragón 2026

Este domingo 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón y casi un millón de electores podrán depositar su voto en las urnas para decidir quién se hará cargo del Gobierno de Aragón durante los próximos cuatro años.
A continuación, te contamos cómo consultar en qué colegio y mesa electoral te ha tocado para poder ejercer tu voto.
Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar
Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en estas elecciones:
- La tarjeta censal: la envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector y en ella aparece tu nombre y dirección, el lugar donde tienes que votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrás votar.
- Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo, indicando el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.
- A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:
- Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Sede electrónica’.
- Una vez dentro de la Sede electrónica, verás diferentes opciones. Debes fijarte en las opciones de Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026 y clicar en Consulta de mesas y locales electorales.
- Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.