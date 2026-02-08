Cómo saber dónde votar en las elecciones en Aragón 2026

Este domingo 8 de febrero se celebran las elecciones autonómicas en Aragón y casi un millón de electores podrán depositar su voto en las urnas para decidir quién se hará cargo del Gobierno de Aragón durante los próximos cuatro años.

A continuación, te contamos cómo consultar en qué colegio y mesa electoral te ha tocado para poder ejercer tu voto.

Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar

Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en estas elecciones: