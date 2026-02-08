¿Puedo votar con el carnet de conducir en las elecciones en Aragón? Esto dice la Ley

Este domingo, se celebran las elecciones de Aragón. A pesar de ser un día elegido para que sea cómodo, puede suceder que olvides la documentación necesaria para ejercer nuestro derecho al voto. Si te encuentras en la situación de llegar al colegio electoral y darte cuenta de que no tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI), pero si tienes el carnet de conducir no debes preocuparte, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente.

Eso sí, siempre y cuando presentes el documento original y no una fotocopia. De la misma manera, si en tu dispositivo móvil cuentas con la app de miDGT, en el que se encuentra el carnet de conducir digital, podrás ejercer sin problemas tu identificarte en la mesa electoral y ejercer tu voto sin necesidad de llevar el documento físico. De la misma manera, el pasaporte también es una alternativa válida para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto.

En resumen, estos son los documentos que puedes aportar para poder votar:

DNI

Pasaporte.

Carnet de conducir (en el que aparezca la fotografía) o carnet de conducir digital que aparece en la app miDGT.

Tarjeta de residencia.

Además, no importa si están caducados, siempre y cuando se lleve el documento original. Las fotocopias no son válidas y si la presentas, los componentes de la mesa electoral podrán negarse a aceptar tu voto.

¿Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar si no tengo la tarjeta censal?

Gracias a la tarjeta censal, la mayor parte de la gente tendrá claro dónde votar, puesto que en ella se especifica el colegio electoral al que acudir y la mesa electoral correspondiente. Pero si te has mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal o si te ha llegado, pero no la encuentras. Hay dos maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones de este domingo, 8 de febrero:

Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo y te indicarán el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.

A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:

Acceder a la página web del INE e ir al apartado ‘Censo electoral’.

A continuación verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026’ y clicar en ‘Consulta de mesa y local’.

Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.