Pilar Alegría, candidata del PSOE en las elecciones de Aragón: contra las encuestas y los peores pronósticos

Pilar Alegría afronta el 8 de febrero el reto de encabezar la candidatura del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón tras una carrera política desarrollada entre Zaragoza y Madrid, marcada por la gestión educativa y la responsabilidad institucional.

Exministra de Educación y actual líder de los socialistas aragoneses, su perfil combina experiencia en el Ejecutivo central, conocimiento del territorio y una trayectoria vinculada al partido desde hace casi dos décadas.

Trayectoria política: de los inicios locales al Ministerio

Nacida en La Zaida, municipio de la Ribera Baja del Ebro, de poco más de 400 habitantes, Alegría es diplomada en Magisterio, con especialidad en Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza, y posee un Máster en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid. Aunque nunca ha ejercido el magisterio, tuvo diversos trabajos antes de empezar su carrera política y estuvo vinculada profesionalmente a UGT.

Inició su actividad política en el PSOE, participando en las estructuras del partido y vinculándose de forma temprana con las políticas educativas y sociales.

Fue elegida diputada en el Congreso de los Diputados en 2008 por la provincia de Zaragoza y realizó su labor parlamentaria hasta 2015 cuando vuelve a la política aragonesa.

En 2015, es nombrada Consejera de Innovación, Investigación y Universidad en las Cortes aragonesas durante el mandato de Javier Lambán, cargo que compatibilizó con su escaño autonómico en Zaragoza.

En 2019, Alegría comparece a las elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza como candidata socialista, pero a pesar de ser la fuerza más votada en las elecciones municipales, no logra la alcaldía al pactarse una mayoría alternativa por PP, Cs y Vox.

Entre 2020 y 2021 es nombrada por Pedro Sánchez Delegada del Gobierno en Aragón, representando al Gobierno de España en la comunidad autónoma y reforzando su visión estratégica del territorio.

En 2021 vuelve a dar el salto a la política nacional, como Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España. Nombrada por Sánchez, dirigió la cartera educativa durante cuatro años y medio, y desde noviembre de 2023 también fue portavoz del Gobierno.

En diciembre de 2025 abandona su cargo en el Ejecutivo central para concentrarse en la campaña autonómica en Aragón, anunciado formalmente su candidatura a la presidencia autonómica.

Pilar Alegría promete más vivienda pública y más médicos con 630 millones extra para Aragón

Liderazgo en el PSOE de Aragón y campaña electoral

En marzo de 2025, Alegría se convirtió en secretaria general del PSOE Aragón, tras un proceso orgánico en el que fue proclamada única candidata, consolidándose como líder de la federación regional.

Su elección significó una renovación generacional en la dirección del partido en Aragón y la continuidad de un proyecto socialista tras años de gestión bajo Javier Lambán, quien había liderado la federación y ocupado la presidencia autonómica.

Pilar Alegría representa la apuesta del PSOE por un perfil con peso en Madrid y arraigo en el territorio. Su candidatura busca capitalizar la marca Sánchez y la gestión socialista a nivel nacional, trasladándola a la comunidad autónoma. Su principal desafío es conectar con un electorado más preocupado por las cuestiones autonómicas y demostrar que su experiencia ministerial se traducirá en mejoras tangibles para los aragoneses. Se enfrenta, además, a un escenario político fragmentado donde la clave puede estar en las alianzas postelectorales.

La socialista empezó en navidades una precampaña temprana, dedicada a recorrer el territorio aragonés, en un intento de acercarse a su electorado. Su campaña se centra en varios ejes: