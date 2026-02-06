Así es Alejandro Nolasco, candidato de Vox en las elecciones de Aragón: de vicepresidente de Azcón a hombre de Abascal

Alejandro Nolasco encabeza la candidatura de Vox a la Presidencia de Aragón para las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Nolasco representa la rama aragonesa del partido y se perfila como uno de sus líderes territoriales más destacados. Abogado y dirigente de Vox en Aragón, Nolasco aspira a capitalizar el voto conservador tras la ruptura con el PP.

Formación y perfil profesional

Nacido en Pamplona en 1991, curso el bachillerato en Teruel y Wisconsin (Estados Unidos). Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es graduado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Asimismo, ha cursado estudios de doctorado en Historia en la Universidad San Pablo CEU.

Además de su actividad política, es abogado en ejercicio (abrió un bufete de abogados en Teruel en 2017), autor de varios libros, con publicaciones que incluyen ensayo histórico y narrativa, y ha colaborado en medios de comunicación como La Gaceta y Diario de Teruel. También, ha dirigido y presentado varios programas de televisión dedicados a la literatura en cadenas locales.

Otros candidatos

Trayectoria política

Su carrera en Vox comenzó de forma institucional en 2019, cuando se afilió a la formación liderada por Abascal y fue elegido concejal del Ayuntamiento de Teruel y portavoz municipal del grupo de Vox, cargo que mantuvo durante la legislatura (2019-2023). También fue portavoz del grupo de Vox en la comarca Comunidad de Teruel y desde entonces ha ejercido como presidente provincial de Vox en Teruel y vocal del Comité Ejecutivo Nacional de la formación.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2023, Nolasco ya fue candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, y su partido alcanzó representación en las Cortes aragonesas. Tras ese resultado, Vox pactó inicialmente con el Partido Popular (PP) y Nolasco llegó a ser vicepresidente del Gobierno de Aragón y Consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón en el ejecutivo presidido por Jorge Azcón. Sin embargo, renunció al cargo en julio de 2024 por discrepancias con el PP, especialmente en materia de inmigración.

Actualmente, además de su papel como candidato, es portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, posición desde la que ha confrontado al PP en las negociaciones presupuestarias y ha elevado a la agenda política autonómica la defensa de políticas propias del ideario de Vox.

Perfil político e iniciativas públicas

Nolasco sitúa su discurso en las claves del proyecto político de Vox: reducción de impuestos y control del gasto público, planteamientos contrarios a políticas a su juicio “expansivas” de la administración autonómica, críticas a los planes de igualdad y a lo que califica como gasto político prescindible, así como rechazo a la inmigración irregular, entre otros puntos habituales del programa de la formación.

Como portavoz parlamentario, ha protagonizado ruedas de prensa y declaraciones dirigidas tanto al PP como al PSOE, acusando a los conservadores de no implementar las políticas que Vox considera prioritarias y criticando decisiones de la Presidencia de Aragón en el contexto de la negociación presupuestaria que finalmente condujo a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Nolasco ha sido uno de los dirigentes más visibles de la formación en la Cámara autonómica, con intervenciones que han generado controversia política. Entre ellas, las críticas dirigidas al diputado de Podemos Andoni Corrales que motivaron el abandono del hemiciclo por parte de los grupos de la oposición, la ruptura ante los medios de un folleto informativo sobre el Ramadán o la difusión de una grabación realizada en el marco de una conversación privada con el ministro Félix Bolaños.

Además de su actividad legislativa, Nolasco ha participado en foros y jornadas vinculadas a la defensa de identidades culturales o históricas, como debates sobre la Reconquista y la herencia del cristianismo, en los que ha reivindicado posiciones asociadas a la visión cultural y civilizatoria defendida por la derecha identitaria.

En diciembre de 2025, Vox oficializó la designación de Nolasco como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón para las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 8 de febrero de 2026, presentándolo como el principal referente de la formación en la comunidad. Su perfil combina experiencia política autonómica, liderazgo orgánico provincial y presencia mediática en las Cortes aragonesas en un momento de tensión entre Vox y el Partido Popular por las cuentas públicas de la comunidad.