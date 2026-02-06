Así es Tomás José Guitarte, candidato de Coalición Existe en las elecciones de Aragón: de la España vaciada a las cortes

A pocos días para las elecciones autonómicas aragonesas del 8 de febrero, uno de los nombres propios que llama la atención más allá de los grandes partidos es el de Tomás José Guitarte Gimeno, cabeza de lista de la Coalición Existe.

La coalición es una alianza electoral integrada por Teruel Existe y Aragón Existe, que agrupa partidos y movimientos de la denominada "España Vaciada" para presidir el Gobierno de Aragón.

Guitarte, natural de Cutanda (Teruel), una población de apenas 50 habitantes, es un político profundamente ligado a la reivindicación del territorio y la lucha contra la despoblación. Desde hace años es la cara más visible de Teruel Existe, el movimiento nacido como respuesta a la marginación histórica de las provincias interiores y que acabó convirtiéndose en fuerza política con representación tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Aragón.

Otros candidatos

Encarna una propuesta política que parte de retos muy concretos como son la despoblación, la financiación autonómica injusta, la falta de servicios en el mundo rural y que aspira a colocarse como alternativa diferenciada de los modelos tradicionales, superando el clásico eje izquierda-derecha. Su liderazgo sitúa a Coalición Existe como una voz con peso creciente en la política aragonesa, sobre todo entre quienes reclaman un Aragón más igualitario y cohesionado en todos sus territorios.

Un perfil con identidad territorial

A diferencia de los grandes líderes de los partidos tradicionales, Guitarte no procede de una trayectoria política convencional. Arquitecto de profesión, abrió despachos arquitectónicos en Calamocha, Teruel y Valencia, donde curso sus estudios.

En 1987 fue cofundador del Centro de Estudios del Jiloca, dedicado a la promoción de la cultura de la comarca turolense.

Su carrera pública está marcada por la defensa de los intereses de las zonas rurales: vertebración territorial, servicios públicos de calidad, apoyo al medio rural y al desarrollo local son ejes que repite con insistencia. En campaña ha puesto especial énfasis en que Coalición Existe sea "la casa común" donde se sientan representados todos los aragoneses, tanto de los núcleos urbanos como de los municipios más pequeños.

En declaraciones recientes, Guitarte ha criticado el nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central, al considerar que no resuelve el déficit histórico que sufre Aragón, y ha exigido una reformulación más profunda y justa.

De la España Vaciada a las Cortes

Aunque su nombre está estrechamente vinculado a Teruel Existe, Guitarte dio sus primeros pasos en política de la mano de la Chunta Aragonesista y también ha desempeñado funciones de liderazgo en la coordinación de la Federación de Partidos de la España Vaciada, un paraguas que agrupa a formaciones de diferentes territorios con problemas similares de despoblación y falta de oportunidades.

Desde 1999 es parte del por aquel entonces movimiento ciudadano Teruel Existe y en 2019, cuando Teruel Existe se presenta por primera vez a las elecciones generales, consiguiendo representación en el Congreso de los Diputados y siendo primera fuerza en la provincia, Guitarte se convierte en diputado en Madrid.

En 2023 vuelve a la política autonómica, siendo elegido diputado a las Cortes aragonesas.

Desafíos y expectativas

La candidatura de Guitarte no solo aspira a mantener y ampliar la representación en las Cortes de Aragón, especialmente en Zaragoza y Huesca, donde Coalición Existe quiere entrar con fuerza, sino también a jugar un papel relevante en la posible formación del gobierno autonómico, donde la aritmética electoral puede darles una oportunidad.

Aunque la suma resulte improbable, el partido no se cierra a la posibilidad de facilitar un gobierno de los populares sin el apoyo de Vox, si suman para ello, como ya hizo en Madrid apoyando la investidura de Pedro Sánchez.

Con un discurso alejado de la política tradicional y anclado en el territorio, Tomás Guitarte afronta estas elecciones con el reto de demostrar si la España Vaciada puede pasar de la protesta a la gestión y convertirse en una fuerza decisiva para el futuro de Aragón.