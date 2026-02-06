Así es Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista en las elecciones de Aragón: la referencia joven del partido

El diputado y portavoz adjunto del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, es el candidato oficial de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón para las elecciones del 8 de febrero tras el anuncio el pasado diciembre de su predecesor, Jose Luis Soro de abandonar la primera línea política.
Abogado, divulgador del aragonés y referente joven de la CHA
Jorge Pueyo Sanz, nacido en Fonz, Huesca, una localidad de menos de mil habitantes, el 31 de octubre de 1995, es un político, abogado, presentador de televisión y activista cultural vinculado a la defensa de la lengua aragonesa.
Pueyo es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y ha completado su formación con unmáster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Deusto (ICADE-Deusto). Tras aprobar las correspondientes pruebas, obtuvo el título de abogado en 2019 y se colegió en el Colegio de Abogados de Zaragoza, ejerciendo profesionalmente en el ámbito del derecho mercantil en varios bufetes.
Además de su labor jurídica, Pueyo ha destacado como presentador y director del programa "A escampar la boira" en Aragón TV, un espacio de entrevistas y actualidad en aragonés, lo que le ha dado visibilidad mediática y cierta notoriedad pública en la comunidad.
Desde muy joven se ha implicado en la divulgación y defensa de la lengua aragonesa, participando en medios y producciones en esta lengua y contribuyendo así a su promoción cultural.
Trayectoria política y parlamentaria
Militante de CHA, Pueyo entró en el escenario político institucional tras las elecciones generales de julio de 2023, cuando fue elegido diputado por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, integrado dentro del Grupo Sumar, liderado por Yolanda Díaz. En el Congreso ha ejercido como portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y ha participado en diversas comisiones, especialmente en materias de movilidad, cultura o transición ecológica.
Durante su labor parlamentaria en Madrid, ha defendido iniciativas relacionadas con la inclusión de servicios rurales en la legislación de economía social, la importancia de la movilidad sostenible o la reivindicación de infraestructuras ferroviarias como el cercanías Zaragoza-Huesca, entre otros temas.
Candidatura autonómica en 2026
En diciembre de 2025, el Comité Nacional de la CHA ratificó a Jorge Pueyo como cabeza de cartel de la formación para las elecciones autonómicas del 8-F, confirmando su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Pueyo ha situado su paso de Madrid a la política autonómica como una decisión orientada a defender los intereses de Aragón desde la institución autonómica y combatir las políticas que considera rivatizadoras o contrarias al interés de la comunidad.
En su discurso de presentación ha subrayado que, durante su experiencia en el Congreso, "no ha pasado un minuto en Madrid en el que todos sus pensamientos no estuvieran puestos en Aragón", y ha criticado la instrumentalización de la comunidad por parte de otros dirigentes que, a su juicio, la usarían "como trampolín político".
Principales ejes de propuesta de Jorge Pueyo
La candidatura de Pueyo se inscribe en el proyecto programático de la Chunta Aragonesista:
- Defensa del autogobierno y de los intereses de Aragón: Pueyo ha enfatizado que su objetivo es poner por delante de todo la defensa de los intereses de Aragón desde las instituciones autonómicas, con mayor protagonismo para la comunidad en decisiones clave y frente a políticas que, según él, no atienden suficientemente las necesidades regionales.
- Servicios públicos, movilidad y desarrollo territorial: la Chunta, en su discurso con Pueyo como referente, defiende políticas dirigidas a mejorar la cohesión territorial de Aragón, con especial atención al medio rural, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de servicios públicos esenciales, respondiendo a la realidad demográfica y económica de la comunidad.
- Infraestructuras y transporte: una parte concreta de su actividad parlamentaria previa viene de la reivindicación de infraestructuras ferroviarias, incluyendo el impulso al servicio de cercanías y la mejora del transporte interurbano que, según Pueyo, es clave para la cohesión social y territorial. Promueve también un modelo energético basado en renovables que revierta los beneficios en el territorio y cree empleo local.
- Apoyo a sectores productivos y políticas sociales: CHA ha incorporado en ocasiones previas propuestas para apoyar sectores rurales, como agricultores o viticultores, y para garantizar la ejecución de ayudas económicas aprobadas a nivel estatal con impacto en Aragón.