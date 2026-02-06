Así es Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista en las elecciones de Aragón: la referencia joven del partido

El diputado y portavoz adjunto del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, es el candidato oficial de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón para las elecciones del 8 de febrero tras el anuncio el pasado diciembre de su predecesor, Jose Luis Soro de abandonar la primera línea política.

Abogado, divulgador del aragonés y referente joven de la CHA

Jorge Pueyo Sanz, nacido en Fonz, Huesca, una localidad de menos de mil habitantes, el 31 de octubre de 1995, es un político, abogado, presentador de televisión y activista cultural vinculado a la defensa de la lengua aragonesa.

Pueyo es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y ha completado su formación con unmáster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Deusto (ICADE-Deusto). Tras aprobar las correspondientes pruebas, obtuvo el título de abogado en 2019 y se colegió en el Colegio de Abogados de Zaragoza, ejerciendo profesionalmente en el ámbito del derecho mercantil en varios bufetes.

Otros candidatos

Además de su labor jurídica, Pueyo ha destacado como presentador y director del programa "A escampar la boira" en Aragón TV, un espacio de entrevistas y actualidad en aragonés, lo que le ha dado visibilidad mediática y cierta notoriedad pública en la comunidad.

Desde muy joven se ha implicado en la divulgación y defensa de la lengua aragonesa, participando en medios y producciones en esta lengua y contribuyendo así a su promoción cultural.

Trayectoria política y parlamentaria

Militante de CHA, Pueyo entró en el escenario político institucional tras las elecciones generales de julio de 2023, cuando fue elegido diputado por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, integrado dentro del Grupo Sumar, liderado por Yolanda Díaz. En el Congreso ha ejercido como portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y ha participado en diversas comisiones, especialmente en materias de movilidad, cultura o transición ecológica.

Durante su labor parlamentaria en Madrid, ha defendido iniciativas relacionadas con la inclusión de servicios rurales en la legislación de economía social, la importancia de la movilidad sostenible o la reivindicación de infraestructuras ferroviarias como el cercanías Zaragoza-Huesca, entre otros temas.

Candidatura autonómica en 2026

En diciembre de 2025, el Comité Nacional de la CHA ratificó a Jorge Pueyo como cabeza de cartel de la formación para las elecciones autonómicas del 8-F, confirmando su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Pueyo ha situado su paso de Madrid a la política autonómica como una decisión orientada a defender los intereses de Aragón desde la institución autonómica y combatir las políticas que considera rivatizadoras o contrarias al interés de la comunidad.

En su discurso de presentación ha subrayado que, durante su experiencia en el Congreso, "no ha pasado un minuto en Madrid en el que todos sus pensamientos no estuvieran puestos en Aragón", y ha criticado la instrumentalización de la comunidad por parte de otros dirigentes que, a su juicio, la usarían "como trampolín político".

Principales ejes de propuesta de Jorge Pueyo

La candidatura de Pueyo se inscribe en el proyecto programático de la Chunta Aragonesista: