Las ocho claves del programa electoral de Chunta Aragonesista en las elecciones de Aragón: sanidad, educación o vivienda

En plena campaña electoral, la Chunta Aragonesista (CHA) presenta su programa electoral con el lema A favor de Aragón. Este lema refleja la identidad política y la defensa constante de los intereses de la comunidad de Aragón. La secretaria general del partido, Isabel Lasobras, indica que esta expresión refleja cómo ha actuado la CHA a lo largo de su historia.

Centrando sus políticas en la defensa del territorio, los servicios públicos y los intereses de Aragón, teniendo en cuenta y trabajando para el equilibrio territorial de la comunidad autónoma.

A continuación, repasamos las claves del programa electoral de la CHA en los diferentes bloques temáticos.

Sanidad pública y de calidad

Apuesta por una sanidad pública, y por ello, proponen reducir progresivamente la inversión en la sanidad privada y la externalización de los servicios, para destinar los recursos al sistema público de salud y prestar los servicios de forma directa.

De cara a una mayor inversión en la sanidad pública, prometen:

Refuerzo de la atención primaria : Otorgar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria. Además de recuperar la atención continuada y reforzar la atención comunitaria.

: Otorgar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria. Además de recuperar la atención continuada y reforzar la atención comunitaria. Reducción de las listas de espera : Evitar que las listas de espera superen los 3 meses.

: Evitar que las listas de espera superen los 3 meses. Mejora de los hospitales : Mejora de la calidad de los hospitales comarcales y asegurar la equidad territorial, sobre todo en el medio rural.

: Mejora de la calidad de los hospitales comarcales y asegurar la equidad territorial, sobre todo en el medio rural. Refuerzo de los servicios en ámbitos especializados: aumentar los recursos destinados a salud mental, cuidados paliativos y oncología.

Educación

De la misma manera que en el bloque de la sanidad, apuestan por reducir de manera progresiva los acuerdos con centros educativos privados, fomentando la educación pública, gratuita, laica y de buena calidad. Sus propuestas clave son:

Ampliar la oferta pública en la franja de edad de 0 a 3 años .

. Aumentar la inversión : alcanzar una inversión del 6% del PIB en educación al acabar la legislatura.

: alcanzar una inversión del 6% del PIB en educación al acabar la legislatura. Mejorar las condiciones laborales del profesorado: r eformular la manera en que se accede al cuerpo docente, para reducir la temporalidad actual con la que está trabajando el profesorado.

eformular la manera en que se accede al cuerpo docente, para reducir la temporalidad actual con la que está trabajando el profesorado. Reforzar la escuela rural: f ortalecer y proteger la escuela rural, recurso imprescindible para que las personas puedan seguir viviendo en los pequeños municipios de Aragón.

ortalecer y proteger la escuela rural, recurso imprescindible para que las personas puedan seguir viviendo en los pequeños municipios de Aragón. Plan de cocinas in situ: impulso de un plan para que todos los colegios públicos de Aragón dispongan de una cocina en el centro educativo, con el objetivo de mejorar la salud alimentaria del alumnado.

Vivienda como derecho

Desde DHA hacen una defensa del derecho a la vivienda, como una condición indispensable para poder crear un proyecto de vida en Aragón:

Aprobación de una Ley Aragonesa de vivienda .

. Ampliar el parque público de vivienda en alquiler.

Control de la especulación y de la vivienda turística (se realizará sobre todo en las zonas más tensionadas del Pirineo aragonés).

Banco público de tierras: iniciar el banco público de tierras, compuesto por fincas públicas o propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) que están abandonadas o vacías, para uso agrario, ganadero o residencial. Asegurando contratos seguros y evitando el abandono de los municipios menos poblados.

Emancipación juvenil: reserva de un porcentaje del parque público de vivienda de alquiler para jóvenes . Además de poner en marcha ayudas de alquiler específicas para la población más joven.

. Además de poner en marcha ayudas de alquiler específicas para la población más joven. Impulsar la creación de cooperativas de vivienda y proyectos comunitarios, sobre todo en las zonas más despobladas de la comunidad.

Políticas y derechos sociales

Con el fin de asegurar la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y facilitar el acceso a formación especializada, para la mejora de la calidad de los servicios, proponen reforzar el sistema público de servicios sociales.

Para llevarlo a cabo, elaborarán una Estrategia Aragonesa contra la Pobreza Infantil, con el fin de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios sanitarios y educativos de todos los niños y niñas de la comunidad autónoma de Aragón. Además, incrementarán los recursos humanos para poder dar respuesta al aumento de personas que están en el sistema de atención a la dependencia y sugieren la creación de un programa de formación y apoyo a personas cuidadoras.

Apuestan también por reforzar las prestaciones económicas dirigidas a la infancia y así, garantizar que las familias puedan cubrir las necesidades básicas.

También se apuestan por fomentar la implementación de políticas de atención a la diversidad funcional, migración e interculturalidad.

Feminismo y diversidades

La igualdad marcará el principio en las políticas públicas de la CHA. De esta manera, plantean orientar las acciones políticas desde la perspectiva de género, para acabar con la discriminación a nivel estructural. Por ello, elaborarán un Plan de Igualdad Rural 2025-2030, donde realizarán un plan específico que tenga como objetivo acabar con la doble discriminación que están sufriendo las mujeres en el medio rural.

También expresan su intención de crear una Dirección General LGTBI+ en el Gobierno de Aragón, que cuente con presupuesto y capacidad ejecutiva propia.

Equilibrio territorial

Desde CHA defienden un Aragón vivo y cohesionado:

Garantizar los servicios públicos en todo el territorio aragonés, prevenir la despoblación en las zonas más afectadas.

Defensa de la escuela rural. Garantizar el transporte escolar público.

Asegurar el transporte público rural.

Aplicar políticas de vivienda y empleo con el objetivo de reducir la despoblación.

Desarrollo sostenible y respeto al territorio.

Fomento de la cultura aragonesa

La impronta aragonesista de este partido, hace que en su programa incorpore propuestas por el fomento de la cultura aragonesa, como el apoyo a la creación cultural aragonesa y dignificar el trabajo cultural; así como la defensa y promoción del aragonés y del catalán que se habla en Aragón.

De la misma manera, plantean una protección del patrimonio histórico y la memoria democrática; y la creación de una Consejería de Cultura, Patrimonio y Turismo.

Autogobierno

La CHA tiene como objetivo fortalecer el poder político de Aragón. Apuesta por un modelo fiscal propio y por la reforma del Estatuto de Autonomía. Además de trabajar para fomentar la transparencia y la participación ciudadana.

De esta manera, continúan con la senda de las políticas planteadas en 2023, fomentando la construcción de una comunidad de Aragón más cohesionada y sostenible, con mayor capacidad de decisión. Poniendo a las personas en el centro de la acción política pública.