El programa electoral del PP en las elecciones de Aragón: un presupuesto "histórico" para Sanidad

El PP de Aragón, liderado por el actual presidente de la región, Jorge Azcón, propone políticas centradas en la estabilidad económica, la bajada de impuestos, la modernización de servicios públicos y la cohesión territorial con especial atención al medio rural, la sanidad, la educación y el empleo.

El lema de esta campaña electoral es “poner a Aragón por encima de todo”, defendiendo una gestión sólida y el crecimiento social y productivo de la comunidad.

Repasamos los principales aspectos de su programa electoral.

Economía, presupuestos y fiscalidad

Desde el Partido Popular de Aragón quieren unos presupuestos sólidos, expansivos y con estabilidad económica que impulsen la inversión pública. Para ello, planean bajar impuestos (familias, jóvenes, autónomos, pymes) y aplicar bonificaciones significativas, como un 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones entre allegados. De la misma manera, plantean reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (para facilitar el acceso a la vivienda) y ampliar deducciones en el IRPF para familias numerosas y monoparentales.

Sanidad con un presupuesto "histórico"

El Partido Popular aragonés planea en su programa electoral incrementar el gasto sanitario anual en términos del PIB regional y dedicar el 25% del presupuesto de Sanidad a la Atención Primaria. Además, proponen modernizar el sistema público para garantizar una atención sanitaria de calidad en toda la comunidad, con especial atención a quienes viven en zonas rurales o con menor acceso. Sus propuestas en este ámbito clave incluyen:

Modernización tecnológica y digital , incorporando herramientas y sistemas que agilicen procesos, faciliten la gestión de citas y optimicen recursos, sin perder la atención personal.

, incorporando herramientas y sistemas que agilicen procesos, faciliten la gestión de citas y optimicen recursos, sin perder la atención personal. Refuerzo de la atención primaria , entendida como pilar del sistema, fortaleciendo centros de salud, coordinación entre niveles asistenciales y presencia de profesionales.

, entendida como pilar del sistema, fortaleciendo centros de salud, coordinación entre niveles asistenciales y presencia de profesionales. Mejorar la equidad territorial , garantizando servicios y profesionales en comarcas con menor densidad de población, combatiendo así la falta de cobertura en el medio rural.

, garantizando servicios y profesionales en comarcas con menor densidad de población, combatiendo así la falta de cobertura en el medio rural. Construcción y mejora de infraestructuras sanitarias, con ejemplos como la continuación de proyectos como el nuevo Hospital Universitario Royo Villanova y otras inversiones en equipos y centros.

Educación y oportunidades

En este ámbito, sus medidas estrella proponen la gratuidad progresiva de 0 a 3 años y un impulso a la Formación Profesional, sobre todo en sectores emergentes como la FP Digital. Así como promover la implantación de programas bilingües en los centros que lo soliciten.

En el terreno de la Universidad, plantean la reducción de los precios públicos, en particular las primeras matrículas de másteres.

Vivienda y cohesión territorial

En el tema de la vivienda, el Partido Popular pone el foco en la rehabilitación y la eficiencia energética, así como la importancia de mejorar infraestructuras y transporte para reforzar la cohesión territorial. Destacan como medidas:

Desarrollar un plan de vivienda pública en alquiler asequible , con opción de compra.

, con opción de compra. Facilitar el acceso a vivienda mediante políticas fiscales y planes de rehabilitación , especialmente en el medio rural. Por ejemplo, plantean un Plan de vivienda para menores de 35 años y en localidades de menos de 5.000 habitantes, para la compra o rehabilitación.

, especialmente en el medio rural. Por ejemplo, plantean un Plan de vivienda para menores de 35 años y en localidades de menos de 5.000 habitantes, para la compra o rehabilitación. Aumentar la línea de ayudas al alquiler de viviendas .

. Implantar medidas contra la ocupación de vivienda que incluya el asesoramiento a la víctima.

Empleo, tecnología e industria

En materia de empleo, planean combinar incentivos fiscales con programas que faciliten la empleabilidad efectiva. Por ejemplo, con el apoyo a autónomos y emprendedores mediante incentivos fiscales y simplificación administrativa para la creación de nuevas empresas. Así como la implantación de políticas activas de empleo orientadas a la formación, reciclaje y capacitación profesional, para facilitar la inserción laboral en sectores con demanda.

Buscan consolidar a Aragón como motor tecnológico e industrial. Por ello, quieren impulsar la digitalización empresarial y el comercio, así como la colaboración entre universidad y empresa. También quieren atraer hacer de Aragón un territorio atractivo para la inversión:

Promoviendo incentivos fiscales para nuevas inversiones y expansión de empresas ya instaladas.

Reducción de cargas administrativas y burocráticas para facilitar el establecimiento y crecimiento de negocios.

Fomento de la cooperación público-privada en proyectos estratégicos.

Agricultura y mundo rural

En este ámbito, el enfoque del PP de Aragón se apoya en la idea de que un campo fuerte es fundamental para la economía, la identidad y la cohesión territorial de Aragón. Sus medidas clave son:

Apoyo directo a la agricultura y la ganadería moderna y competitiva.

Programas de apoyo al relevo generacional en el campo , con incentivos para que jóvenes agricultores y ganaderos se establezcan y mantengan sus explotaciones.

, con incentivos para que jóvenes agricultores y ganaderos se establezcan y mantengan sus explotaciones. Impulso a la modernización tecnológica de explotaciones , con ayudas para incorporar maquinaria, sistemas digitales y tecnologías de precisión que aumenten la eficiencia.

, con ayudas para incorporar maquinaria, sistemas digitales y tecnologías de precisión que aumenten la eficiencia. Fomento de agricultura 4.0, así como políticas específicas de fijación de población en el campo, vinculadas al empleo agrario.

Medio ambiente y turismo sostenible

Buscan equilibrar protección ambiental y crecimiento local. Algunas de las medidas clave son:

Políticas ambientales compatibles con el desarrollo económico . Por ejemplo, plantean aumentar las ayudas a empresas verdes y "administraciones cero emisiones".

. Por ejemplo, plantean aumentar las ayudas a empresas verdes y "administraciones cero emisiones". Mejora en los planes de prevención y extinción de incendios forestales con el incremento de la partida presupuestaria y aumento de las plazas de bomberos forestales del servicio de prevención y extinción de incendios forestales (Infoar), reservando un 20% para militares.

con el incremento de la partida presupuestaria y aumento de las plazas de bomberos forestales del servicio de prevención y extinción de incendios forestales (Infoar), reservando un 20% para militares. Fomento del turismo sostenible y desestacionalizado para el Pirineo aragonés orientado al mercado internacional, incidiendo en el turismo de nieve y de montaña.

Seguridad y emergencias

Proponen más eficacia ante incendios, catástrofes y situaciones de riesgo. Por ello, sus medidas clave son la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón, así como modernizar el sistema de emergencias con mejor coordinación y medios.

En el tema de incendios, plantean incrementar la partida presupuestaria para un plan de emergencia por incendios forestales de Aragón (Plan Infoar), así como abordar de manera urgente el problema de la oferta de empleo público en el Infoar.