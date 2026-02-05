El programa de Vox para las elecciones de Aragón, resumido en siete claves: bajada radical de impuestos

Vox sitúa en el centro de su discurso el fin del bipartidismo e imprime en su programa electoral una fuerte defensa del orden público y seguridad, acompañándolo de unas políticas estrictas de inmigración y control de fronteras; así como una férrea defensa de la familia, valores tradicionales y soberanía regional, una economía liberal con bajada de impuestos y la protección del campo y apoyo al medio rural.

Desgranamos las principales propuestas de su programa.

Vivienda: accesible y asequible

Para Vox Aragón, el tema de la vivienda es "la madre de todas las precariedades". Ante esta situación de emergencia habitacional, sus principales propuestas son:

Liberalizar todo el suelo que no esté o deba estar protegido ; e implantar un plazo máximo de tres meses para la concesión de licencias de obra.

; e implantar un plazo máximo de tres meses para la concesión de licencias de obra. Frente a la "fuerte contracción de la oferta", proponen un plan para la producción masiva de vivienda , con el objetivo de alcanzar al menos 7.000 viviendas anuales al final de la legislatura mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada.

, con el objetivo de alcanzar al menos 7.000 viviendas anuales al final de la legislatura mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada. Promoción del uso de cuentas ahorro vivienda: con el fin de incentivar el ahorro previo necesario para acceder a la propiedad.

Mejorar las deducciones en el IRPF , bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimonales y en el de Actos Jurídicos Documentados, por adquisición o rehabilitación de primera vivienda habitual o alquiler estable en medio rural.

, bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimonales y en el de Actos Jurídicos Documentados, por adquisición o rehabilitación de primera vivienda habitual o alquiler estable en medio rural. Tolerancia cero con la okupación: expulsión inmediata de los okupas en 24 horas, garantizar la defensa de la propiedad privada como derecho constitucional.

Campo, agricultura y ganadería

El campo siempre ha sido una de las grandes reivindicaciones de este partido, y siempre han mostrado la importancia de la caza y la pesca como actividades esenciales para la conservación de la fauna y los espacios naturales. Hasta el punto de que una de sus medidas es impulsar medidas legislativas para permitir la caza en los Parques Nacionales.

En materia agraria, exigen una reforma de la PAC justa que no incluya recortes y no incremente las exigencias medioambientales. Además, de acabar con las trabas burocráticas para solicitar las ayudas, exigir la suspensión y revisión de todos los acuerdos comerciales entre la UE y países extracomunitarios que perjudican la producción agroalimentaria aragonesa y exigir el aumento de los controles en frontera, luchar contra el fraude en el etiquetado.

En cuanto a la ganadería, rechazan las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad. Y proponen un plan integral para el ovino aragonés, centrado en la promoción del pastoreo tradicional y la consideración del sector ovino como patrimonio cultural y económico de Aragón.

Coto a "la inmigración masiva"

En esta materia, el partido que representa Alejandro Nolasco, promueve la fiscalización de todos los gastos destinados a la gestión de la inmigración ilegal en Aragón. Además, realizan propuestas concretas para hacer una “lucha decidida contra las políticas de inmigración masiva”:

Prohibir el arrendamiento de vivienda a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento de los inmigrantes ilegales y los okupas.

y perseguir el empadronamiento fraudulento de los inmigrantes ilegales y los okupas. Impedir la instalación en Aragón de cualquier centro de acogida de inmigrantes ilegales o “centros de menas”; y reubicar los centros ya existentes a zonas alejadas de núcleos urbanos.

o “centros de menas”; y reubicar los centros ya existentes a zonas alejadas de núcleos urbanos. Poner fin a cualquier partida destinada al “fomento o financiación de chiringuitos y/o ONG que promuevan el tráfico de seres humanos, así como a cualquier presupuesto autonómico destinado a la cooperación al desarrollo”.

Oponerse a la construcción de mezquitas y promover el cierre de centros de culto que propaguen el radicalismo religioso.

y promover el cierre de centros de culto que propaguen el radicalismo religioso. Suprimir el programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí en Aragón.

Sanidad y servicios públicos: por un sistema nacional

Defienden un modelo sanitario nacional, coordinado desde el Estado, y proponen superar la fragmentación propia del sistema autonómico.

Sus principales medidas son:

Auditoría independiente del sistema sanitario aragonés , especialmente en el ámbito de las listas de espera.

, especialmente en el ámbito de las listas de espera. Mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios del Servicio Aragonés de Salud con la aprobación de contratos específicos y bolsas extraordinarias para profesionales sanitarios, e incentivos para atraer profesionales a Aragón.

del Servicio Aragonés de Salud con la aprobación de contratos específicos y bolsas extraordinarias para profesionales sanitarios, e incentivos para atraer profesionales a Aragón. Impulsar la puesta en funcionamiento del servicio de radioterapia oncológica en el nuevo hospital de Teruel durante el primer semestre de 2026.

Garantía del libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y farmacéuticos. Promoverán la eliminación inmediata del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, tanto en el ámbito de la sanidad pública como en el de la privada.

Educación: devolver el sentido común y desideologizar

Quieren recuperar "un sistema educativo exigente, de calidad y verdaderamente libre" y por ello, ningún activista y ninguna entidad ajena a los colegios entrará en las aulas sin el consentimiento expreso de los padres. Destacan, entre otras medidas, en este ámbito:

Garantía en la neutralidad en las aulas y el respeto a las convicciones de las familias.

y el respeto a las convicciones de las familias. Combatir el abandono escolar temprano , especialmente en la FP básica y de grado medio.

, especialmente en la FP básica y de grado medio. Reformar el sistema de becas para que la ayude llegue a los aragoneses que de verdad la necesitan y para que el esfuerzo vuelva a ser premiado.

para que la ayude llegue a los aragoneses que de verdad la necesitan y para que el esfuerzo vuelva a ser premiado. Crear premios al mérito académico y a la excelencia docente.

Economía: bajada radical de impuestos y supresión de la burocracia

En Vox apuestan por las PYMES y, un pilar fundamental para ellos es eliminar las trabas burocráticas para la creación de empresas en Aragón: por cada norma autonómica que afecte al comercio y la industria que se promulgue, se derogarán tres.

En materia de impuestos, sus propuestas clave son:

Simplificar y reducir el IRPF autonómico , estableciendo un mínimo exento de 22.000 euros y tipos reducidos.

, estableciendo un mínimo exento de 22.000 euros y tipos reducidos. Bonificar al 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones .

. Reducir o eliminar tributos propios y tasas autonómicas.

Feminismo: contra las leyes ideológicas

Desde Vox se autodenominan como "el partido que más defiende y protege los derechos de las mujeres" y por eso aprobará leyes que "de verdad protejan a las mujeres víctimas de violencia, en especial, a aquellas que sufren maltrato".

Sus medidas concretas son: