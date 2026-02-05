Las siete claves del programa electoral del PSOE en las elecciones de Aragón: tope de 500 euros al mes en alquileres públicos

El PSOE de Aragón ha presentado su programa electoral para la legislatura 2026-2030 con una propuesta centrada en el refuerzo de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la lucha contra la despoblación.

El documento recoge las principales líneas de actuación con las que el partido concurrirá a las elecciones autonómicas y dibuja un modelo de comunidad basado en la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.

Vivienda como derecho y alquiler asequible

En materia de vivienda, el PSOE propone ampliar el parque público y establecer un precio máximo de alquiler en vivienda pública de hasta 500 euros mensuales. El programa incluye planes de construcción y rehabilitación, así como el impulso de cooperativas de vivienda y fórmulas sin ánimo de lucro. También se prevé reforzar la capacidad de los ayuntamientos para regular los pisos turísticos en zonas con problemas de acceso a la vivienda.

Refuerzo de la sanidad pública y atención en el medio rural

La sanidad pública ocupa otro de los ejes principales del programa. Entre las medidas previstas figuran la reducción de las listas de espera, el refuerzo de la atención primaria y la garantía de acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio. Los socialistas prometen visitas de atención primaria en un máximo de tres días y tres meses en el caso de las citas con especialistas.

El documento pone especial atención en el medio rural, con propuestas para mejorar la cercanía de la atención sanitaria y el transporte a centros de salud y hospitales. También se incluye la puesta en marcha de un plan específico de salud mental.

Educación pública y formación para el empleo

En educación, el PSOE se compromete a destinar el 5 por ciento del PIB autonómico a la enseñanza pública.

El programa recoge la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, la extensión de los comedores escolares gratuitos hasta los 16 años y una reducción progresiva de las ratios en las aulas. También se prevé aumentar las plazas de educación especial y reforzar la formación profesional, vinculándola a las necesidades del tejido productivo.

Empleo estable y sectores estratégicos

El ámbito económico se centra en la creación de empleo estable y de calidad. El PSOE de Aragón apuesta por sectores estratégicos como las energías renovables, la digitalización y la industria ligada a la transición ecológica. El programa incluye medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al trabajo autónomo y al comercio de proximidad, así como planes de formación y recualificación para personas desempleadas y jóvenes.

Plan específico contra la despoblación y por el equilibrio territorial

La lucha contra la despoblación vuelve a ocupar un lugar destacado en el programa. Los socialistas proponen medidas específicas para dinamizar el medio rural, mejorar el acceso a servicios básicos y favorecer la llegada de población a los municipios más afectados por el declive demográfico.

El PSOE plantea incentivos para la instalación de empresas y emprendedores en zonas despobladas, planes de retorno para jóvenes y familias y un observatorio territorial para evaluar el impacto de las políticas públicas en los municipios con riesgo demográfico. El objetivo es avanzar hacia un mayor equilibrio territorial en toda la comunidad.

Transporte y sostenibilidad

En materia de transporte, el programa apuesta por reforzar el transporte público como eje vertebrador del territorio. Entre las medidas destacadas figuran la mejora de las conexiones interurbanas por carretera, el refuerzo de las líneas de autobús en el medio rural y la ampliación de servicios de transporte a demanda en zonas con baja densidad de población. También se plantea impulsar el ferrocarril como alternativa al transporte por carretera y mejorar la coordinación entre distintos modos de transporte.

En el ámbito de la sostenibilidad, el PSOE propone avanzar en la transición energética con un mayor impulso a las energías renovables, garantizando la compatibilidad de los proyectos con la protección del territorio y la participación de los municipios. El programa incluye medidas de eficiencia energética en edificios públicos, apoyo al autoconsumo y comunidades energéticas locales, así como planes de adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad.

Transparencia y calidad institucional

El programa del PSOE de Aragón incluye medidas para reforzar la transparencia y mejorar el funcionamiento de las instituciones. Entre los compromisos figuran el fortalecimiento de los portales de transparencia, con más información pública sobre contratos, subvenciones y ejecución presupuestaria, y una mayor rendición de cuentas.

Plantean también evaluar de forma periódica las políticas públicas para medir su impacto y mejorar su eficacia, así como reforzar los procesos de participación ciudadana en la elaboración de normas y planes estratégicos.

Además, se apuesta por simplificar trámites y reducir la burocracia, con una administración más ágil y digital, y por reforzar los mecanismos de control y las buenas prácticas en la gestión pública.