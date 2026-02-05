Las claves del programa electoral de Coalición Existe en las elecciones de Aragón: que vivir en la España rural no sea una desventaja

La Coalición Existe, quiere asegurar que vivir en el medio rural no sea una desventaja, sino una opción de futuro. Dicha coalición, encabezada por Tomás Guitarte, defiende un Aragón basado en la justicia territorial y el desarrollo económico con raíces locales. Una comunidad de Aragón, donde vivas en el municipio que vivas, tengas acceso a los servicios públicos de calidad, sobre todo en materia de salud, sanidad y transporte.

Equilibrio territorial

La lucha contra la despoblación es un eje transversal en el programa electoral de la coalición Existe. El objetivo principal es corregir los desequilibrios a nivel de recursos, a través de políticas públicas específicas para el medio rural. Así como garantizar la igualdad real de servicios, oportunidades y financiación en las distintas zonas de la comunidad autónoma.

Sanidad Pública

La coalición hace una defensa de la sanidad pública como pilar fundamental para el bienestar de la población. En este sentido, propone:

Propone la creación del Pacto Aragonés de Salud .

. Refuerzo de la Atención Primaria: c entrando el refuerzo en los municipios del medio rural, creando incentivos para atraer personal sanitario en las zonas donde es más difícil la cobertura.

entrando el refuerzo en los municipios del medio rural, creando incentivos para atraer personal sanitario en las zonas donde es más difícil la cobertura. Mejora del transporte sanitario: con el fin de asegurar que las personas que viven en el medio rural puedan acceder a los servicios de salud necesarios.

con el fin de asegurar que las personas que viven en el medio rural puedan acceder a los servicios de salud necesarios. Reducción de las listas de espera.

Educación pública adaptada al territorio

El objetivo en esta materia será la equidad territorial. Coalición Existe trabajará para asegurar una educación pública de calidad, asegurando que los recursos en materia de educación lleguen a todo el alumnado del territorio aragonés.

Las principales medidas que plantean son:

Creación de un Plan específico de mejora de las condiciones laborales de los docentes , sobre todo en materia de salario y formación.

, sobre todo en materia de salario y formación. Promoción de la docencia en las zonas rurales: con la creación de un parque público de alquiler , para docentes que cubren plazas en zonas del medio rural. Además de apostar por un complemento salarial para docentes de las zonas rurales.

, para docentes que cubren plazas en zonas del medio rural. Además de apostar por un complemento salarial para docentes de las zonas rurales. Evitar la emigración juvenil: con la ampliación de la oferta formativa en FP y Bachillerato para que puedan acceder los estudiantes de las zonas más despobladas.

para que puedan acceder los estudiantes de las zonas más despobladas. Refuerzo del campus Teruel: ampliando la oferta de grados, másteres y centros de investigación.

Defensa de la universidad pública comprometida con el territorio. Además de fomentar el estudio y la investigación del patrimonio natural y cultural.

Economía y empleo

Desde la coalición Existe rechazan el modelo económico que extrae recursos de los distintos territorios de la comunidad y que posteriormente no realiza un retorno a nivel local. Por tanto, apuesta por industrias que generen un valor añadido y local al territorio. Se plantean las siguientes acciones en la próxima legislatura en materia de economía, empleo y turismo:

Incremento y mejora del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

(FITE). Soporte a PYMES , a los trabajadores autónomos y a la economía social.

, a los trabajadores autónomos y a la economía social. Incremento de la financiación de los Grupos de Acción local para fomentar el desarrollo del medio rural.

para fomentar el desarrollo del medio rural. Fomento del turismo sostenible y ligado al patrimonio natural y cultural: introducción de la Ecotasa turística voluntaria , para fomentar el desarrollo en las comarcas y favorecer el turismo de calidad.

, para fomentar el desarrollo en las comarcas y favorecer el turismo de calidad. Desarrollo de la plataforma logística PLATEA, donde se impulsará una estación intermodal.

Administración descentralizada

Ven necesaria la reforma de la financiación autonómica. Teniendo conciencia territorial, de la dispersión poblacional y la baja densidad que hay en algunas zonas de la comunidad.

Otras medidas administrativas por las que apuestan son: la creación de un Plan de descentralización de las consejerías y del empleo público e incrementar las competencias gestionadas por las comarcas. Dotarlas de una financiación adecuada y de la capacidad técnica para gestionar desde la proximidad el territorio. Además de que se empiecen a elegir los consejeros comarcales, a través de un sufragio directo y universal.

Democratización de la energía

La coalición Existe, rechaza el modelo actual de producción de energía, el cual indica que está muy desordenado y no favorece a nivel local. Por este hecho, plantea crear políticas para abarcar los siguientes aspectos:

Priorizar el autoconsumo y la creación de energéticas locales: a segurar que los puntos de generación de energía estén distribuidos de forma equilibrada en la comunidad.

segurar que los puntos de generación de energía estén distribuidos de forma equilibrada en la comunidad. Pausar y prorrogar los macroproyectos centrados en la producción de energía , hasta que se tenga una planificación territorial clara en materia de producción de energía.

, hasta que se tenga una planificación territorial clara en materia de producción de energía. Retorno económico justo a los territorios productores de energía.

Medio ambiente

Su visión en esta materia es promover su valor cultural, social y económico mediante la protección del paisaje y del medio ambiente. Por ello, proponen:

Prevención de incendios: gestión forestal activa y promoción de empleabilidad en el ámbito rural .

. Espacios protegidos: ampliación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 y promoción de un parque natural en la provincia de Teruel.

y promoción de un parque natural en la provincia de Teruel. Oficina de defensa del Territorio: creación de un servicio técnico y legal, que brinde apoyo a los pequeños ayuntamientos rurales, para poder defender sus intereses ante las grandes corporaciones.

Comercio y hostelería

Defienden el comercio de proximidad, como eje vertebrador de la vida comunitaria en los pueblos y barrios, pero para un mayor desarrollo es necesario la profesionalización y digitalización del sector. En este sentido, es fundamental el soporte del relevo generacional. Proponen medidas concretas: