Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe en Aragón: "La calidad en la prestación de los servicios públicos es imprescindible"

El candidato de Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte,

Uno de los objetivos es consolidar su presencia por la provincia de Teruel y en este caso, conseguir representación en Huesca y en Zaragoza, Guitarte afirma que quieren mantener al grupo parlamentario que tienen, incrementar el número de diputados y sería una gran ilusión para ellos tener por primera vez representación en Zaragoza. "Esta vez yo creo que la candidatura es una candidatura muy solvente y espero que los los zaragozanos tengan la capacidad de reflexionar y apoyar una opción como esta que se aleja de los extremismos y que apuesta por solucionar problemas del día a día" asegura.

Políticas sociales, de sanidad y educación

En el caso concreto de sanidad, Guitarte asegura que "es un poco la clave, el servicio público que más se necesita y más se aprecia. Yo creo que hay que modificar el sistema de contratación. Hay que hacer contratos de más larga duración, no con contratos de apenas unos meses o unos años... Hay que hacer incentivos, incentivos adicionales como por ejemplo facilitar una vivienda en alquiler (...) Hay que obviamente retribuir justamente el trabajo y hay que ver en qué fórmula se puede estar compatibilizando eso con el ejercicio de una carrera profesional que permita no sólo la atención en esa área, sino pues investigación u serie de cuestiones".

"Obviamente es un proceso que no es de hoy para mañana, pero que hay que implementarlo" afirma.

La calidad en la prestación de los servicios públicos es imprescindible

Respecto a si esperaban mucho más de esas ayudas de la Unión Europea para la fiscalidad a la hora de hacer contratos eran del 20 como máximo y sólo se está aplicando el 1% asegura que "van a seguir insistiendo para que finalmente se aplique al 100%".

"Hay que conseguir que el máximo que autorizó la Unión Europea, que era el 20% de los costes laborales, se llegue a ello. Nosotros estamos insistiendo que eso es una autorización de la Unión Europea, pero que el cumplimiento lo debe hacer el Estado fundamentalmente, pero que la comunidad autónoma también puede contribuir adicionalmente y están tirándose el balón unos a otros y por falta de ese entendimiento no se llegan a desarrollar. Estamos perdiendo una grandísima oportunidad" asegura.

Vivienda

Guitarte también se ha detenido en este asunto al recalcar que la vivienda "es la preocupación máxima de los ciudadanos" y al defender que lograr que este bien sea asequible debe ser un "objetivo prioritario